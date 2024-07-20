驚悚畫面曝！女路過嬰兒車「突連開3槍」　母崩潰哭喊：我的孩子

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國賓州費城18日發生一起驚悚事件，一對父母推著出生僅7個月的孩子走在路上，一名路過的女子卻突然掏槍開火，口中還不停咒罵小孩，恐怖過程全被監視器拍下。

監視器畫面顯示，留著髒辮的非裔女嫌突然對前方人行道上推著嬰兒車的男女連開2槍，父親馬上嚇得拔腿狂奔，接著女嫌路過嬰兒車後又回頭對母親開第三槍，這時可聽見母親淒厲哭喊「我的孩子！」女嫌則是口中辱罵，「操你X的孩子，婊子！」隨後離開現場。

▲ 女嫌對男嬰父母連續開槍。（圖／Philadelphia Police）

綜合《紐約郵報》等美媒，這名7月大的男嬰被流彈擊中腿部，被附近目擊案發過程的居民送醫，所幸他接受治療後情況穩定。警方到場時他的父母已經消失，疑似因逮捕令在身逃跑，約1小時後才被發現，接受警方調查。

將男嬰送醫的鄰居受訪透露，他發現男嬰受傷時，男嬰父母稱他們身上都有待補令，並將孩子交給他，「我只是覺得我必須保護這個孩子」，「這太可怕了，那個人就這樣走過來然後豪不在意、毫無悔意地開火，然後若無其事地走掉。」

費城警方公布案發畫面，呼籲看見女嫌的民眾舉報，案發約一天後於19日晚間宣布逮捕一名女子，待正式提出指控後才會公開身分，犯案動機尚不清楚。