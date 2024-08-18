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國防部前官員曝3真實鬼故事　老士官巡哨、女鬼壓床、挖出骨灰罈

▲▼國防部前視察盧德允。（圖／盧德允YT頻道）

▲國防部前視察盧德允。（資料照／盧德允YT頻道）

記者陶本和／台北報導

適逢農曆七月，國防部前視察盧德允分享了三個軍中鬼故事，他強調這三個故事都是真人、有時間、有地點的真實事件，沒有道聽塗說。第一個是發生在民國86年，南部的新訓中心，阿兵哥站衛哨遇到「老士官長」半夜巡視營區；第二是營區內大中午被女鬼壓床；第三則是挖小土丘，結果挖到六個不願搬遷的骨灰罈。

盧德允說，第一個故事發生在台灣南部的某個新訓中心，當事人是在民國86年在這個新訓中心受訓，當天他擔任半夜兩點到四點的衛哨，第一個小時是固定哨，在營房前面空地。他說，安全士官在勤前教育時提醒，可能會有長官查哨，會核對口令，所以叮嚀要把口令記好，然後一個衛兵發一盞照明燈。

盧德允說，那個時候到了晚上陣地要關閉，所有人不准出來，所有燈都要熄滅，基本上是伸手不見五指，南部鄉下附近沒有市鎮燈光，唯一一點光亮就是營區大樓正中央走廊有個小辦公桌，那裡就是安全士官的地方，桌上有小燈，大概只能讓桌上東西可以大致看清楚，無法照顧到環境周圍。

盧德允指出，他的這位朋友兩點開始站哨，大概兩點半的時候，突然聽到腳踏車遠遠朝他騎過來，腳踏車齒輪跟鏈條摩擦聲音非常尖銳，像是很久沒有上油，整個營區是靜寂無聲的，這樣腳踏車聲音就會放大很多。他說，這位朋友想說，可能是長官查哨，所以心中緊張在背安全士官交辦的口令，差不多騎到他面前五、六公尺時就打開照明燈，結果光線所及之處只有空地跟草叢，根本沒有腳踏車也沒有人。

盧德允表示，根本沒有任何東西，但是腳踏車聲音還是沒有停止，耳朵聽到跟眼睛看到的完全不相同，而且在腳踏車經過之後，就繼續往後方去，這位朋友當場嚇到講不出話；一直到三點，要跟流動哨交換哨的時候，他就問這位同梯弟兄，剛剛巡邏有沒有聽到腳踏車聲音，結果這位弟兄說沒有，這位朋友就想說會不會是自己聽錯了。

但是，盧德允說，當時差不多到了三點半時候，那輛腳踏車聲音又來了，而且是反方向回到樓房門口，然後慢慢往遠方籃球場過去。他說，這位朋友當場跑下來，問在空地固定哨的弟兄有沒有聽到腳踏車聲音，這位弟兄說有聽到，兩人當場面面相覷，說不出話來。

盧德允表示，凌晨四點下哨時，他們跑去跟安全士官報告，沒有想到安全士官聽了之後，一派輕鬆地說，「這沒什麼，是『老士官』來巡巡營區」。

第二故事則發生在台北木柵小型營區，盧德允表示，人不多就是個獨立連，連長是一位陸軍官校正期生，作風嚴厲，大家印象深刻的是，有一天中午是例行加菜，吃的是豬排大餐，飽餐一頓後，連長竟然命令大家出去跑三千公尺，這一跑大家就吐出來。

盧德允說，他的這位朋友是預官，跑完三千剛吃得全部吐光，躺回去午休，大中午躺在床上半睡半醒間，突然聽到床頭有女孩嬉鬧聲音，然後感覺有一隻很大、薄薄的白色手把他壓住，他當場全身發麻，模糊意識察覺應該是被鬼壓床，腦袋不清楚狀況下奮力掙扎，可是完全無效，大罵髒話也沒有用，突然就唸南無阿彌陀佛，一唸之後鬼壓床現象就消失，起來後全身冷汗，洗了澡出來發現，同寢室預官沒有這現象還睡得不錯，沒有想到過了幾天的中午又發生。

盧德允表示，這位朋友放假出去後，跟親戚聊起這件事，親戚一聽馬上帶他去找附近宮廟問，當時有一位女師姐，告訴他應該是寢室附近有一些（指女鬼），侵擾了祂們的地盤，建議他回去後，好好跟祂們說自己是當兵的，當完就會離開不好意思打擾。結果這位朋友回去營區，照著做之後，還真的就沒再發生過了。

第三個故事是發生在民國八十幾年，盧德允表示，北海岸十八王公廟附近，一位擔任防砲部隊的政戰幹部，部隊任務是守護附近核電廠，基本那個地方很荒涼偏僻，阿兵哥淒風苦雨的，平常也沒有什麼娛樂，去台北還要舟車勞頓，生活苦悶無聊。

盧德允說，這個部隊的連長和輔導長商量後，看到門口有小土丘，想說可以剷平蓋個籃球場，讓大家活動筋骨，這個連跟地方上關係也不錯，在跟地方仕紳商量後，大家同意來蓋籃球場，那天租來怪手跟小山貓開工，但開工沒有多久，怪手突然就不動了，過一陣子小山貓也不動了。

盧德允說，當時部隊就叫阿兵哥來挖，但挖了兩下發現有骨灰罈。他表示，這是非常禁忌的，經過簡單清理之後，發現這裡總共有有六尊骨灰罈，部隊馬上找了公廟找來溝通，看是不是願意搬到附近公墓，但是問了半天一直沒有聖杯，代表骨灰罈都不願意搬家，大家也只好把土埋回，當作整件事沒有發生過，後來的連長、輔導長都還要固定準備水果去拜拜。

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