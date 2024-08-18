以色列襲加薩中部、黎巴嫩釀27死！　再殺約旦河西岸2哈瑪斯成員

▲以色列襲擊黎巴嫩南部。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列軍方17日對加薩中部發動空襲，造成包含嬰兒在內的一家18口在家中被炸死。此外，以軍還襲擊黎巴嫩南部一處住宅區，造成10人死亡，包含2名兒童；以軍則稱，他們的目標是真主黨的軍火庫，同時也擊殺了約旦河西岸2名哈瑪斯武裝分子。

以色列軍隊17日對加薩走廊中部城市迪爾巴拉（Deir Al-Balah）發動空襲，造成當地批發商伊吉拉（Sami Jawad al-Ejlah），還有他的2名妻子、11名年齡介於2至22歲的孩子、孩子們的祖母與另外3位親屬，一家18口在家中慘死。

▲以色列襲加薩中部造成一家18口慘死。（圖／路透）



他們的鄰居哈桑（Abu Ahmed Hassan）表示，當時孩子們都在家裡睡覺，結果住處被三枚導彈擊中，「那裡根本沒有軍事活動。」據了解，伊吉拉專門和以軍協調，將魚肉類食品運入加薩走廊。

除了加薩走廊以外，以軍17日同樣對黎巴嫩南部納巴蒂葉市（Nabatieh）一棟住宅發動攻擊，造成10人死亡，其中包含2名兒童。黎巴嫩國家通訊社（NNA）指出，罹難者皆是敘利亞公民，目前必須透過DNA鑑定才能確認最終死亡人數。

▲以色列襲擊黎巴嫩南部。（圖／路透）



以色列軍方稱，他們的空襲目標是真主黨武裝分子的武器庫。真主黨後續也發布聲明指出，他們襲擊了以色列北部的定居點作為報復。

以色列軍方表示，以軍17日也在約旦河西岸（West Bank）發動攻勢，擊殺了2名哈瑪斯的高階成員，因為這兩人參與殺害一名以色列公民。

以哈衝突爆發至今，已造成超過4萬名巴勒斯坦人死亡，其中包含1.6萬名孩童和1.1萬名婦女。聯合國指出，以色列的轟炸破壞加薩走廊超過三分之二的建築，目前還有超過1萬人被埋在破碎的瓦礫堆下。