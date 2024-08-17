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大陸 大陸焦點 特派現場

中國上路第一輛？綠牌「特斯拉Cyber​​truck」現身天津街頭

▲特斯拉Cyber​​truck現身天津街頭。（圖／翻攝自微博／新浪財經）

▲特斯拉Cyber​​truck現身天津街頭。（圖／翻攝自微博／新浪財經）

記者廖翊慈／綜合報導

天津濱海新區多位居民16日拍到了一輛「特斯拉Cybertruck」在路上行駛，最讓眾人吃驚的是，它竟然掛著中國國內新能源汽車的牌照（綠牌）。馬斯克先前曾親口承認，要讓Cybertruck在中國合法上路，非常困難。

據《新浪財經》報導，從照片上看，這輛車尾部的綠色車牌顯示為「津ADM6357」，這可能是第一輛在中國國內成功上牌的特斯拉Cybertruck。

▲特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，特斯拉Cybertruck中文名為「特斯拉賽博越野旅行車」，今年1月在中國8大城市開啟巡展。馬斯克先前表示，「該車要想在中國合法上路會很難。」因此當時巡展，需要開著板車拉著它，才能移動。

▲▼特斯拉Cyber​​truck現身天津街頭。（圖／翻攝自微博／新浪財經）

▲網友發現，該輛車出現在二手平台上。（圖／翻攝自微博／新浪財經）

有網友發現，疑似這輛車的車主在二手交易平台「閒魚」上架了這輛車，稱它是今年唯一、全中國唯一、全新已上市的Cybertruck，並在該平台上，定價350萬（人民幣，下同，約台幣1600萬元）。

還有人指出，「之所以這款車不能在中國國內上路行駛，是因為碰撞法規不過關，畢竟這個全身都是不銹鋼的大傢伙，確實太過於鋒利了，但只要做一些改裝，比如更換前後保險槓，或許就可以獲得認證，並上牌上路了。」

▲▼特斯拉Cyber​​truck現身天津街頭。（圖／翻攝自微博／新浪財經）

▲特斯拉Cyber​​truck。（圖／翻攝自微博／新浪財經）

報導指出，截止目前，並未有任何官方部門就Cybertruck可上路行駛一事進行回應，特斯拉方面也同樣沒有對此事作出回應。

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