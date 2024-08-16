2024下半年好運大爆發！「愛情事業雙豐收」TOP3星座

▲ 2024下半年運勢大公開，快來看看自己有沒有上榜！（示意圖／取自免費圖庫pexels）



生活中心／綜合報導

進入2024下半場，你對自己有什麼目標和期許嗎？《科技紫微網》整理出下半年好運大爆發，「愛情事業雙豐收」TOP3星座，快來看看自己下半年有沒有受到好運加持！

獅子座

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今年獅子座在事業上展現出「先苦後甜」的情況，上半年的辛勞付出，將在下半年得到應有回報，獅子座的朋友有機會接觸到更多重要人物和資深前輩，這些貴人的幫助能打破你們以往的思維框架，獲得一些重要啟示。在感情方面，獅子座的戀情將會甜蜜升級，有可能會步入婚姻的殿堂，但在這過程中，要記得尊重對方的習慣和想法，今年下半年的運勢相當不錯，努力衝就對了。

水瓶座

水瓶座的朋友下半年運勢飆升，在好運加持下，你們先前的努力會有好的結局、苦盡甘來，進一步來說，你們將會遇到好的機遇，這些機遇將會帶領你們往前邁進，讓你們的生活更加豐富多彩。在感情方面，上半年的爛桃花可能讓你們感到心寒，但不用擔心，下半年你們有機會遇到正緣，遇到心儀的對象時記得要好好把握，脫單絕對沒問題。

摩羯座

下半年冥王星將進入摩羯座，為摩羯帶來新氣象，只要你們能抱持開放的心態，去迎接新挑戰，能從中獲得豐富的經驗，對於正處於學業進修、或準備考機關職缺的摩羯座來說，這將是一個特別容易獲利的時期，所以下半年有設定目標的摩羯座要相信自己一定辦得到，因為當好運來時，想擋也擋不住。