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川普代言聖經賺入960萬元　持有3200萬加密貨幣

▼美國前總統川普正式接受共和黨提名。（圖／路透）

▲川普代言特製版聖經，進帳30萬美元。（圖／路透）

文／中央社

根據今天公布的美國共和黨總統候選人川普財產申報單，他持有價值超過100萬美元（約新台幣3228萬元）的加密貨幣，並因代言特製版聖經而進帳30萬美元（約新台幣968萬元）。

美國國家廣播公司新聞網（NBC）報導，川普（Donald Trump）代言的聖經版本名為「葛林伍德聖經」（The Greenwood Bible），根據產品官網，這版聖經內部印有美國鄉村歌手葛林伍德（Lee Greenwood）手寫他的歌曲「天佑美國」（God Bless the U.S.A.）副歌歌詞，每本售價59.99美元（約新台幣1936元）；還有川普簽名的限量版，每本要價1000美元（約新台幣3萬2300元）。

申報資料並顯示，川普持有價值超過100萬美元的加密貨幣，列出的細目包括1個加密貨幣錢包及「虛擬以太坊密鑰」（virtual ethereum key）資產，他評估這些資產的價值介於100萬至500萬美元。

▲▼美國共和黨參選人、前總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普代言特製版聖經，進帳30萬美元。（圖／路透）

川普首次入主白宮時曾表示，數位貨幣就是個騙局。但此後他對於加密貨幣所表達的公開立場已經轉變，他改為擁抱政府放手的做法，他的競選團隊還放話說他正在打造一支「加密貨幣軍」。

這樣的轉變反映業者遊說成果，以及有跡象顯示，扶植加密貨幣成長受到一部分川普支持者的歡迎，尤其是花時間上網的年輕男性。

以外根據NBC統計，川普這次申報在中國註冊的商標數量，已由前次申報時的2個暴增至100多個。

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