警抄毒品「驚見受傷穿山甲」急送動物園安置　男：狗叼回來的

記者陸運陞／新北報導

新北市萬里區一名男子，疑似持有毒品遭人檢舉，警方日前持搜索票前往男子住處查緝，雖然在屋內並未發現有違禁物品，但在男子屋外狗籠中，赫然發現一隻國家第二級保育類動物穿山甲，查看後發現有受傷情形，並且蜷縮在籠內，警方除依毒品罪將男子移送偵辦，另依違反野生動物保育法函請動保處裁處。

▲新北海山警方查緝毒品，意外在狗籠發現蜷縮一團的穿山甲。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，從事園藝修繕工的38歲曹姓男子，有多項毒品前科，並遭人檢舉販售毒品安非他命，新北市警方於昨天（15日）早上7時許，前往曹男位在萬里山區住處查緝。警方抵達，曹男仍在睡夢中，曹男開門後警方依法進入屋內搜索，在屋內並未發現有毒品，持續往後院搜尋，意外在狗籠內發現蜷縮一團的穿山甲。

警方詢問穿山甲用途及來源，曹男供稱，自家飼養的土狗，前幾天放出去溜搭的時候，突然從郊外山區叼回，當下他不知道如何處置，就將穿山甲獨自關在其他狗籠，並餵食狗飼料；動保人員抵達，經檢視穿山甲有骨折、挫傷及缺水情況，立即送往台北市立動物園治療並安置。由於曹遭人明確指控持有毒品還販賣，警方偵訊後依毒品、違反動保法將曹男移送偵辦。

▲受傷的穿山甲由動保人員救出，並送往台北市立動物園治療安置。（圖／記者陸運陞翻攝）