約定喊痛就停他急煞2次！一覺醒來凍抹條　要她忍耐硬闖這下慘了

▲吳男約定女網友喊痛就停止性行為，最終不顧對方意願性侵得逞。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

吳姓男子與互有好感的女網友相約見面過夜，雙方都不排斥可能發生親密關係，只是女網友過去有不舒服的經驗，所以約定如果她喊痛的話，就要停止進一步發展，吳男在夜裡嘗試2次失敗，隔天清晨再也壓抑不住衝動，要求女網友忍住疼痛，讓他性侵得逞。台北地檢署調查後依強制性交罪起訴吳男。

檢警調查，吳男與被害女網友是因線上遊戲認識，彼此經常在網路上交流，已經是無話不談的關係，2024年2月間，女網友因為學習電腦程式應用遇到問題，和學有專長的吳男聊著聊著，相約到台北西門町的咖啡廳見面，進行一對一現場教學。

因為女網友不是北部人，所以2人事先就決定，乾脆當晚一起投宿西門町附近的旅社，2人都意識到這次見面，可能會有超友誼的發展，但女網友過去的性經驗都不舒服，吳男因此同意，如果女網友在過程中喊痛，就要停止性行為。

而吳男在也的確在夜裡，2度因女網友表明會痛時，立即停止動作，沒想到，隔天清晨7點多，吳男再次嘗試發生性行為的過程中，明知女網友已表明會痛，卻要求女網友忍耐，以強暴方式對女網友性侵。

女網友對吳男失約傷害她的行為感到傷心，直接在當地警局提告，吳男到案後也坦承雙方見面前有過特殊約定，檢察官考量2人對事發經過的說法，都與網路軟體通訊紀錄相符等證據，認為吳男涉嫌違反意願女網友意願，犯下強制性交罪。