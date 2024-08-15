晃一下超有感！國家級邊緣人「點名2地區」：沒收到地震警報

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者施怡妏／綜合報導

今（15）日下午5時許台灣東部發生有感地震，國家級警報一響，全台多地都有感搖晃，不少網友直呼「這次警報比地震快」，但也有邊緣人無奈表示「沒有收到警報，只聽到別人的警報響很大聲」、「桃園沒收到警報」、「彰化沒響+1」。

今（15）日下午5點6分台灣東部外海發生規模5.7有感地震，深度9公里，全台各地有感搖晃，最大震度5弱出現在宜蘭縣。氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為5弱，出現在宜蘭縣武塔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少網友都收到「國家級警報」，紛紛在PTT回報狀況，但也有網友傻眼直呼「地震搖這麼大，手機的警報完全沒響耶，難道只有我的沒響嗎？大家請回報」。

貼文曝光，沒收到警報的網友紛紛留言，「桃園沒有」、「彰化沒響+1」、「台北沒有+1，我在賣場，但是別人警報聲好大」、「老婆的爛手機iPhone沒收到」、「桃園沒警報」、「南部沒有收到啦 」。

根據氣象署測報資料，震度5弱地區為宜蘭縣，震度4級地區為花蓮縣、桃園市、新北市，震度3級地區為台中市、南投縣、台北市、新竹縣、苗栗縣，震度2級地區為基隆市、新竹市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市，震度1級地區為台東縣、台南市、高雄市。

事實上，臉書粉專「報地震 - 中央氣象局」曾說明，國家級警報（災防告警訊息）發布是有門檻的，為了避免中小型地震、無嚴重致災風險的警報影響到民眾，因此才會有以下2個標準：

1.預估地震規模5.0以上

2.預估震度達4級以上

然而，根據中央氣象局地震測報中心，預估震度達4級以上的僅有宜蘭縣，花蓮縣、桃園市以及新北市，因此其他地區沒有收到國家級警報是正常的。