6槍打爛「鴨頭」腹腔！詐團小咖1年變殺手　昔背骨咬出老大獲減刑

地方中心／高雄報導

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪昨（15）日在高雄左營被當街槍殺身亡。楊姓槍手犯後宣稱是「50萬元賭債」生殺機，至今供詞未改口，但警方對他的供詞持保留態度，據了解，警方查出楊男除了有毒品前科，也曾是詐團成員之一，根據法院的判決，楊男曾在詐團集團擔任組長長達1年，騙了327萬餘元，被抓後因供出主嫌才獲得減刑只判1年2月，和解也才還給被害人5000元，以楊過往在詐團內的地位算「小咖」，如今卻搖身一變成為在街頭槍殺角頭的「大咖」，讓人不禁懷疑其供詞的真實性。

▲狙殺屏東角頭「鴨頭」的楊姓槍手被移送地檢。（圖／地方中心攝）

這起槍擊事件發生在15日中午11點多，當時陳昫豪出現在左營區明華一路一家桌遊店，35歲的楊姓槍手已在外埋伏，等陳昫豪和4名小弟走出店外，楊姓槍手就尾隨上去，對著陳昫豪開了3槍後離去，但是在跑步過程中掉了彈夾，楊姓槍手折返回去撿，同時懷疑陳昫豪還沒死，又繼續補3槍，接著回到自己的白色轎車內駕車離去。

▲楊姓槍手有毒品前科，曾是詐團成員。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳昫豪送醫搶救後仍宣告不治，楊姓槍手犯後，攜帶槍械直奔轄區新莊派出所投案，正好碰上要前往槍擊現場處理的員警，他直言自己的包包內有2把槍、42發子彈。員警當場愣住，嫌犯殺人後竟淡定投案，似乎一切都有預謀。

警方偵訊過程中，楊姓槍手供詞不改，堅稱是去年在高雄某流動賭場中，陳昫豪曾向他借了50萬元卻不還，雙方才結下樑子，不過警方認為案件並不單純，因為楊姓槍手在道上並無名氣，且近期疑似有欠錢，懷疑是有心人士買兇犯案。

據調查，35歲的楊男除了有毒品前科，也曾加入詐騙集團，根據法院判決，楊男在詐團中是B組組長，負責管理組員、詐騙民眾、代為發放組員薪資、索取人頭帳戶指示被害人匯款等工作，上頭還有老闆、總管等高層幹部，而這個詐團在2022年7月到2023年3月間，分別向9名被害人詐騙了327萬餘元，後來集團被警方破獲，楊男還是因為在偵辦時，咬出林姓主嫌，才讓法官認為他犯後態度良好，給予減刑。

此外，楊男在審理過程中，雖然與部分被害人達成和解，但也只賠了5000元，顯示楊男的手頭並不寬裕，這樣一個在詐騙集團都算「小咖」的人物，居然敢大白天在街頭槍殺角頭大哥，還淡定帶槍投案，並一肩扛下所有罪責，宛如「江湖大哥」的表現，落差太大，也讓警方專案人員對他的供詞持高度懷疑態度。