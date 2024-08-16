球后安洗瑩時隔11天打破沉默！呼籲重視「傷兵管理」　喊話協會改變

▲安洗瑩在巴黎奧運羽球女單項目為南韓奪下金牌。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

年僅22歲的南韓球后安洗瑩在2024巴黎奧運羽球女單奪下金牌後，針對傷兵管理、徵召方式等問題公開砲轟大韓羽球協會，13日更表示不會出賽BMF日本、韓國羽球公開賽，此後更有韓媒爆料安洗瑩長期受前後被文化荼毒，必須處理隊上雜務。如今，安洗瑩終於打破沉默，呼籲協會能夠改變不合理的陋習。

根據《韓聯社》，安洗瑩自從在巴黎奧運獲得金牌後，5日揚言退出國家代表隊，並針對傷兵管理、徵召方式等問題砲轟大韓羽球協會。時隔11天，她終於透過社群平台Instagram發文、打破沉默，向協會和體壇傳遞內心想法，「我非常想要講的是，希望未來能夠慢慢改變那些不合理的陋習。」

安洗瑩表示，「尤其在傷兵管理的部分，這對所有選手而言真的是非常痛苦的事，因此我希望協會能夠在傷口治療與管理方面提供選手們協助。因為每一位選手所處的狀況、受傷程度不太一樣，因此我希望能夠針對各個情況提供更有效率的協助。」

▲南韓羽球球后安洗瑩7日下午返抵仁川國際機場，接受現場記者提問。（圖／達志影像／newscom）

安洗瑩傳遞心中所想，「然而現實生活中所遇到的情況卻並非如此，這令我大感失望和遺憾。與其告訴我『不是只有妳才這樣』、『妳不是早就享有特別待遇了嗎』，還不如試著傾聽我的想法，告訴我『再試一次吧』、『如果不行的話，一起嘗試其他方法吧』，我覺得非常遺憾。」

安洗瑩呼籲大韓羽球協會能夠正視問題，「從現在起，協會的關係人士們掌握著改變的關鍵鑰匙，希望能夠不要再忽視、迴避問題，且能夠以積極態度應對。期盼能夠在合理的體系之下，讓選手們能夠更專注在運動上、盡力發揮比賽才能。我內心深深期盼，（透過我的發言）並非是和協會展開口水戰，而是根據我的經驗展開真摯的對話。」

至於南韓政府文化體育觀光部、大韓體育會針對安洗瑩一事展開調查，她則對此表示，「期盼能夠傾聽每一位選手們的聲音，釐清協會和選手之間的溝通是否順暢。如果有人開始關注，使得體系和制度開始出現變化，不僅是我、將來每一位選手都更能專注在運動上，且受到更多照顧。」

▲安洗瑩期盼大韓羽球協會能夠做出改變。（圖／達志影像／newscom）

對於先前的發言最近幾天以來在體壇引起的爭議，她則表示歉意，「在巴黎奧運奪金後的專訪中，對於傷病照護的提問中，勾起了我過去7年以來在代表隊的回憶，因此說出了積在內心已久的想法。未料，這些話語卻對那些本該在奧運接受喝采的其他選手們造成傷害。」

安洗瑩表示，「此時我才終於體認到，過去以來我只專注在運動與接受訓練，卻未能熟知如何靠著智慧在人世間生存。在此我向所有大韓民國奧運代表隊的選手、關係人士們致上歉意，並對擔心我的國民們深感抱歉。自從我開始打羽球後，受到許多人的幫助，也因此才能獲得金牌這一份至高榮耀。」

最後，對於無法出賽日本、韓國公開賽，她則表示，「雖然目前因為腳踝和膝蓋受傷而無法出賽，但我會努力完成復健、再次以選手的姿態回歸，並表現出最優秀的一面。」

據悉，有韓媒爆料，安洗瑩因為以年紀最小的選手入選國家代表隊，過去以來受到重視儒家思想的南韓「前後輩文化」荼毒，在練習空檔必須負責幫前輩們做雜事，包括修補球拍線，洗衣服、打掃房間，嚴重影響休息時間。