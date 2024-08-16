王齊麟總統府致詞特別感謝李洋　三年共同歷經低潮有很多爭吵

記者陶本和／台北報導

總統府與文化總會16日為台灣奧運英雄們，舉辦「台灣英雄，榮耀同行」活動。金牌羽球好手王齊麟致詞時表示，這面金牌屬於大家，沒有大家的加油，沒有辦法堅持過來；他也跟搭擋李洋表達感謝，共同歷經三年低潮，經歷很多爭吵，巴黎奧運本來目標還想小組出線就好。

▲台灣羽球好手王齊麟於總統府致詞。（圖／總統府直播）



王齊麟在致詞時說，他很開心有這個機會來分享金牌的喜悅，他說，這面金牌屬於大家，沒有大家守在電視機前加油，還有現場的加油聲，他們沒有辦法堅持過來。

王齊麟也感謝國家、體育署、國訓中心，感謝他的學校跟所有後勤人員的支持，才造就了這面金牌。同時，他也跟自己的搭擋李洋表示，特別感謝李洋，東京奧運會後歷經了三年低潮，他們只拿到一個冠軍，經歷很多爭吵。

王齊麟透露，這次巴黎奧運會抽籤出來後，沒有想到會有機會拿下金牌，甚至當時目標訂在小組出線就很好。他感謝李洋背後支持，在場上的鼓勵，賽前也會傳小訊息。

對於李洋接下來退休，王齊麟表示，各自會繼續發光發熱，他自己也會繼續征戰，不知道還有沒有機會，可以繼續給他力量，之後還有機會於下一屆亞運跟奧運，希望能繼續為台灣爭光。

至於李洋因為跟女友在日本度假，沒有到總統府參與盛會。但他特別拍攝一段影片表示，因為他人在國外，沒趕上總統府的接見，但他感謝總統賴清德的肯定，並且對於沒有趕上接見感到惋惜，可是還是很感謝大家的支持。