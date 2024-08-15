快訊／世界衛生組織宣布：M痘疫情構成國際公衛緊急事件

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

由於M痘（猴痘）疫情在非洲多國蔓延，出現新的病毒變種。世界衛生組織（WHO）宣布，由剛果爆發的疫情已蔓延至鄰國，構成國際關注的突發公共衛生緊急事件。

世界衛生組織表示，自2022年1月以來，截至今年8月4日，非洲共有3萬8465例M痘病例，造成1456例死亡。不過，剛果病例急遽增加，光今年以來，就已報告超過1萬4000起M痘病例和524例死亡。

世界衛生組織指出，病毒有I型和II型，以及一種新型Ib型，這是I型的分支，也是造成這次剛果疫情爆發的原因，根據目前觀察，這個變種同樣以接觸性造成傳播，而且兒童似乎特別容易受到感染。

▲M痘變種在非洲各國肆虐，世衛警告疫情嚴重，已構成國際關注的突發公衛緊急事件。（圖／WHO／Nigeria Centre for Disease Control）

世界衛生組織秘書長譚德塞表示，蒲隆地、肯亞、盧安達和烏干達這些從未報告過病例的國家，陸續發現了M痘Ib型變種，並可能造成進一步傳播，情況令人擔憂，所以他根據國際衛生法發布了最高級別的警報。

譚德塞強調，「很顯然，協調一致的國際反應，對於阻止這場疫情和拯救生命至關重要」、「未來幾天和幾周內，世衛將致力於協調全球的應對措施，與每個受影響的國家密切合作，以防止傳播、治療感染者並拯救生命」。