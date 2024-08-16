【廣編】金興發生活百貨開學抽2萬獎學金　新加LINE會員折50

【廣編特輯】

圖、文／金興發生活百貨提供

金興發生活百貨推出開學鈔省優惠，8/9～9/22開學抽2萬獎學金等獎項，總價值12萬多獎項，雙北9間門市同步開跑。嘉惠消費者，為學生族群與家長省荷包。活動期間消費滿199即可獲得抽獎券一張，無限累計。即日起至9/13止，只要是學生或家長，新加入金興發官方LINE好友，還可獲得50元券，憑券至雙北9間門市，消費滿299即可折抵50元，超值好康回饋。

金興發生活百貨第一家門市坐落師大商圈，經營30多年，8/9～9/22期間特別推出開學優惠活動，活動期間更舉辦公益，嘉惠師大學生及龍泉里民中低收入戶，只要憑證明至師大門市，享全店商品9折優惠，以減輕中低收入戶開學期間的負擔。

此外，並於8/24、8/25兩天針對師大新生，推出住宿生活用品優惠活動，買床墊枕頭再送保溫杯。數量有限送完為止。

金興發門市地址:

師一：台北市大安區師大路39巷6號(捷運台電大樓站3號出口)

師二：台北市大安區師大路39巷4號(捷運台電大樓站3號出口)

南西：台北市中山區南京西路5-1號(捷運中山站3號出口)

士林：台北市士林區文林路120號(捷運劍潭站1號出口)

永和：新北市永和區永平路16號_樂華夜市內(捷運頂溪站1號出口)

城中：台北市中正區重慶南路一段71號 (捷運台大醫院站4號出口)

台大：台北市大安區羅斯福路四段1號台灣大學校區小福樓3樓(捷運公館站3號出口)

三和：新北市三重區中央北路3號 (捷運台北橋站)

通化：台北市大安區臨江街81號(捷運信義安和站3號出口/捷運六張犁站)

