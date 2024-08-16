　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／長髮網軍頭正面曝！擁600帳號抹黃　新北議長兒等4人起訴

發稿：11：31
更新：17：51

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

大量搜購600組網路論壇帳號的網軍頭蕭智鈞，因涉嫌幫新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋，撰寫假的性侵文案，在網路上攻擊競選對手，被檢警查獲後，從4月收押至今，台北地檢署16日依違反《選罷法》、《個資法》起訴蔣欣璋與蕭等4人，留著長髮的蕭智鈞被提訊移送台北地院。

台北地院法官16日下午開庭後裁定蕭智鈞交保20萬，限制出境、出海併限制住居，另名原本在押的文創公司負責人洪湛閎交保5萬，同樣限制出境、出海併限制住居。

▲▼ 。（圖／記者黃哲民攝）

▲握有600組帳號的網軍頭蕭智鈞(長髮)與文創公司負責人洪湛閎(口罩)被起訴移審台北地院。（圖／記者黃哲民攝）

專案小組調查，蕭智鈞為誓死效忠文創公司負責人洪湛閎工作，平常就為了幫企業客戶創造聲量、促銷產品，在各大網路平台發表文章，或增加留言帶風向，有時也會幫政治人物在網路上進行正面宣傳。

為了增加「網軍」帶風向的能量，蕭智鈞從2023年1月23日起，向LINE帳號暱稱「安安」的不名人士，購買從Dcard外洩流出的用戶姓名、大學科系、帳號、密碼等個資，總計取得超過600組在Dcard、PTT、臉書註冊的帳號。

▲▼涉嫌意圖使人不當選　檢方約談新北市議員蔣根煌兒子蔣欣璋。（圖／記者劉昌松攝）

▲蔣欣璋涉嫌利用網軍虛構負面訊息攻擊對手，被依意圖使人不當選罪起訴（資料照／記者劉昌松攝）

2023年12月20日下午，Dcard感情版出現1篇中原大學粉頭帳號po文，影射當過律師的立委性侵，民進黨籍立委吳秉叡不甘名譽受損提告，專案小組根據IP查到蕭智鈞涉案，在2024年4月間將蕭拘提並聲押禁見獲准，持續查出文創公司負責人洪湛閎，以250萬元代價，接受蔣欣璋委託進行「負面聲量操作」。

雖然蔣欣璋撇清關係，稱並未支付網軍費用，但檢察官羅韋淵查出，相關費用是由蔣欣璋的友人林峻漢捐贈，性質上屬於蔣欣璋收受的政治獻金，且蔣欣璋與競選總幹事鄧裕融對相關網軍操作知情，因此將蔣欣璋與網軍頭蕭智鈞等4人提起公訴。另外林峻漢雖未列為本案被告，但他和蔣欣璋違反《政治獻金法》申報規定部分，將由監察院進行調查處分。

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

基隆5月大女嬰疑遭保母虐待！「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」　消防員搶救中

內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿　私處驗出DNA

逢甲商圈恐怖車禍！吊車逆向「撞上休旅車」　民眾嚇壞圍觀

快訊／台鐵事故！高雄男騎腳踏車闖平交道「血肉噴飛」亡

太魯閣號撞石頭「少年鐵軌堆石釀禍」　移送少年法庭

快訊／台南黃金海岸船屋1女落水　無生命跡象搶救中

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫！她條件差轉賣做詐騙　女經紀兩度無罪

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

蹦闆喊拳上輸了退自媒體　統神嗆閉嘴：你S了也沒差

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

基隆5月大女嬰疑遭保母虐待！「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」　消防員搶救中

內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿　私處驗出DNA

逢甲商圈恐怖車禍！吊車逆向「撞上休旅車」　民眾嚇壞圍觀

快訊／台鐵事故！高雄男騎腳踏車闖平交道「血肉噴飛」亡

太魯閣號撞石頭「少年鐵軌堆石釀禍」　移送少年法庭

快訊／台南黃金海岸船屋1女落水　無生命跡象搶救中

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫！她條件差轉賣做詐騙　女經紀兩度無罪

00929領軍！4檔台股ETF本周除息　百萬股民緊盯

烏克蘭入侵庫斯克州　普丁從容出訪亞塞拜然

恐爆規模9.0強震！　俄堪察加半島火山噴發「直噴天際5公里」

快訊／雲雀颱風凌晨生成　今下最大地區曝

烏克蘭：炸毀俄羅斯庫斯克州第2座大橋

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

社會熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

他無家可歸　內湖闖空門得手40萬

高雄男闖平交道　火車撞擊血肉噴飛亡

逢甲商圈恐怖車禍！吊車逆向「撞上休旅車」

台中重機店20車燒毀！損失千萬

台中南屯警找「夜店一條街」7業者座談

「刷卡換現金」謀利3.5億！女直播主張雅萍判12年半

面交男車手8次每次都合照　台中婦人用意曝光

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫+詐騙　女經紀兩度無罪

三重客運衝分隔島女乘客受傷　司機酒測值0.14

路口「唯一沒禮讓家人」　他挨罰傻眼

更多熱門

相關新聞

議長子萬買網軍　造謠對手性侵遭起訴

議長子萬買網軍　造謠對手性侵遭起訴

國民黨新北市議會議長蔣根煌兒子蔣欣璋，涉嫌在競選立委期間，找網軍進行負面聲量操作，由支持者林峻漢贊助250萬，找文創公司負責人洪湛閎等人，在網路匿名造謠，抹黑競選對手吳秉叡性侵女助理。專案小組查出，網軍頭蕭智鈞持有的網路帳號竟高達600組，台北地檢署調查後，16日依《選罷法》意圖使人不當選等罪起訴蔣等4人。

恐嚇毀了畢書盡　男擺大字報下場曝

恐嚇毀了畢書盡　男擺大字報下場曝

批民進黨「畜生才加入」挨告　董智森免賠確定

批民進黨「畜生才加入」挨告　董智森免賠確定

遭爆買「越南帳號」稱讚自己　黃捷斥：誰跟著罵就知是誰花的錢

遭爆買「越南帳號」稱讚自己　黃捷斥：誰跟著罵就知是誰花的錢

「一直被網軍進攻的黃捷，到底有傷嗎？」　她全說了

「一直被網軍進攻的黃捷，到底有傷嗎？」　她全說了

關鍵字：

網軍蔣欣璋蕭智鈞誹謗負面聲量帶風向

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

房貸利率飆升！一銀最高衝破4%　土銀、合庫看到3字頭

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面