快訊／長髮網軍頭正面曝！擁600帳號抹黃　新北議長兒等4人起訴

發稿：11：31

更新：17：51

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

大量搜購600組網路論壇帳號的網軍頭蕭智鈞，因涉嫌幫新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋，撰寫假的性侵文案，在網路上攻擊競選對手，被檢警查獲後，從4月收押至今，台北地檢署16日依違反《選罷法》、《個資法》起訴蔣欣璋與蕭等4人，留著長髮的蕭智鈞被提訊移送台北地院。

台北地院法官16日下午開庭後裁定蕭智鈞交保20萬，限制出境、出海併限制住居，另名原本在押的文創公司負責人洪湛閎交保5萬，同樣限制出境、出海併限制住居。

▲握有600組帳號的網軍頭蕭智鈞(長髮)與文創公司負責人洪湛閎(口罩)被起訴移審台北地院。（圖／記者黃哲民攝）

專案小組調查，蕭智鈞為誓死效忠文創公司負責人洪湛閎工作，平常就為了幫企業客戶創造聲量、促銷產品，在各大網路平台發表文章，或增加留言帶風向，有時也會幫政治人物在網路上進行正面宣傳。

為了增加「網軍」帶風向的能量，蕭智鈞從2023年1月23日起，向LINE帳號暱稱「安安」的不名人士，購買從Dcard外洩流出的用戶姓名、大學科系、帳號、密碼等個資，總計取得超過600組在Dcard、PTT、臉書註冊的帳號。

▲蔣欣璋涉嫌利用網軍虛構負面訊息攻擊對手，被依意圖使人不當選罪起訴（資料照／記者劉昌松攝）

2023年12月20日下午，Dcard感情版出現1篇中原大學粉頭帳號po文，影射當過律師的立委性侵，民進黨籍立委吳秉叡不甘名譽受損提告，專案小組根據IP查到蕭智鈞涉案，在2024年4月間將蕭拘提並聲押禁見獲准，持續查出文創公司負責人洪湛閎，以250萬元代價，接受蔣欣璋委託進行「負面聲量操作」。

雖然蔣欣璋撇清關係，稱並未支付網軍費用，但檢察官羅韋淵查出，相關費用是由蔣欣璋的友人林峻漢捐贈，性質上屬於蔣欣璋收受的政治獻金，且蔣欣璋與競選總幹事鄧裕融對相關網軍操作知情，因此將蔣欣璋與網軍頭蕭智鈞等4人提起公訴。另外林峻漢雖未列為本案被告，但他和蔣欣璋違反《政治獻金法》申報規定部分，將由監察院進行調查處分。