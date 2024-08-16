45家名店全公開！高雄「大港閱冰」明哈瑪星登場　揪冰友開吃了

▲大港閱冰網羅高雄網紅冰店共襄盛舉。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

2024「大港閱冰」冰品嘉年華，將於周末登場（8/17-8/18），於哈瑪星捷運站及輕軌站前的「新濱・駅前」廣場舉辦。觀光局今(16日)一次公開市集店家名單，共有33家特色冰店及12部美食餐車，囊括傳統圓仔冰、八寶冰、水果冰、日系雪花冰、刨冰、義式冰淇淋等，各式冰品一應俱全。

觀光局長高閔琳表示，感謝冰品業者願意在百忙的暑假旺季共襄盛舉，來到冰品市集和所有的市民以及遊客相見歡，共同展現高雄強大的美食能量。為保障民眾安心品嚐美食，參與市集活動的冰品店家，皆已通過衛生局檢驗。

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▲英國YouTuber「大豐大哥大」直誇台灣總是能出現許多創意的美食。（圖／記者許宥孺翻攝）

來台定居多年的高雄女婿，英國籍YouTuber「大豐大哥大」，也搶先於個人YT頻道發布大港閱冰搶先吃影片，搭配父親「大海哥」共同品嘗5款繽紛美味的高雄冰品，例如芒果冰、可樂冰、雪花冰、日式刨冰、傳統冰店等，父子生動有趣的評比，搭配各式可口冰品，並誇讚台灣總是能出現許多創意的美食。

觀光局指出，這次一卡通公司針對活動推出優惠券，符合規定並單筆消費滿百，即能以優惠券兌換50元儲值金，數量有限，送完為止。為鼓勵民眾愛護環境減少碳排，活動現場提供環保餐具，租借就可獲取限量的冰品折扣券50元。

▲▼大港閱冰可品嚐到各式特色冰品。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局表示，市集活動節目精彩，有適合闔家觀賞的魔術秀與小丑氣球秀，歡迎親子前來同樂；另外也邀請高雄獨立創作樂團主唱鄒軒宇與駐唱才女蔡晴如至現場演唱，品嘗美味冰品同時，也能享受輕音樂，感受港都浪漫氛圍。

觀光局建議，活動現場周邊停車空間有限，多利用大眾運輸，搭乘捷運或輕軌至哈瑪星站，出站（捷運哈瑪星站2號出口）即可抵達活動現場，免去停車及塞車煩惱。

▲2024大港閱冰33家名店冰品一次吃到。（圖／記者許宥孺翻攝）