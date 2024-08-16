幼兒園案狼師毛畯珅重判28年　北市行政懲處出爐最重僅小過

▲台北市政府。（圖／記者黃彥傑攝）



記者陳家祥／台北報導

震驚社會的北市培諾米達幼兒園性侵案，一審判決16日出爐，犯嫌毛畯珅性侵6童，台北地方法院認定毛嫌涉犯219罪，合併判刑28年，可上訴。北市府今也公布懲處，教育局時任業管副局長鄧進權自請處分通過申誡一次，承辦科長、督學、股長、輔導員等人也各處以相應的小過、申誡等處分；社會局家防中心也因督導疏失，對時任主任陳淑娟處以申誡一次。

北市男子毛畯珅被指在母親開的幼兒園擔任教保員，2年間涉染指至少20位幼童，並持有600多部被害人的性影像，毛男到案被羈押至今，日前經監察院公布他和幼兒園全名、惡行引發社會撻伐，還有人到幼兒園舊址噴漆衝撞洩憤，台北地院審理毛男第1波被起訴性侵6童犯行，認定涉犯219罪合併判刑28年，可上訴。

針對培諾米達幼兒園案，台北市政府16日表示，市長蔣萬安明確要求全案徹查，除送監察院外，教育局、社會局也召開考績會，並已通過相關的行政懲處。

北市府指出，教育局時任業管副局長鄧進權自請處分通過申誡一次，承辦科長、督學、股長、輔導員等人也各處以相應的小過、申誡等處分；社會局家防中心也因督導疏失，對時任主任陳淑娟處以申誡一次。

北市府表示，透過本次考績會懲處，市府也希望再次宣示，面對兒少案件零容忍的決心，同仁都應積極任事，為兒少權益把關。

除了考績會懲處、全案送監察院，市府先前也提出十項精進方案，其中如「幼兒性別及不當對待事件懲處資訊公告專區」已經上線；編列明年度預算，增加4名專責調查人力等措施也正進行中，用實際的行動全力杜絕問題再次發生。

