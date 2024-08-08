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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安喊找選手走紅毯　林延鳳爆「局處看臉書才知」：蹭好蹭滿奧運

▲▼蔣萬安宣布台北市羽球選手王齊麟獎金加碼。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

全民關注2024巴黎奧運，面對設籍在台北市的選手奪下1金、3銅好成績，台北市長蔣萬安7日在臉書宣布，16日將於信義區香堤大道舉辦「巴黎奧運英雄時尚派對」邀選手走紅毯；但民進黨台北市議員林延鳳8日爆料，體育局竟是「看市長臉書才知道」，且目前還不知道規模，無法確認預算科目來源，痛批蔣好大喜功的命令，變成行政單位的夢魘。

針對蔣萬安7日在臉書宣布，16日將於信義區香堤大道舉辦「巴黎奧運英雄時尚派對」，林延鳳8日表示，蔣萬安可說將奧運「蹭好蹭滿」，以16日所謂「派對」來講，行政流程根本雜亂無章，首先是體育局竟跟大家一樣，都是「看了市長臉書才知道」，原來蔣萬安是用臉書發文發號施令，想到什麼就做什麼，讓市府團隊疲於奔命。

▲▼台北市長蔣萬安宣布要幫奧運選手舉辦時尚派對。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲台北市長蔣萬安宣布要幫奧運選手舉辦時尚派對，但林延鳳踢爆，體育局竟是「看到市長臉書才知道」。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

林延鳳提及，第二，為何不在奧運前進行相關規劃，難道是選手若沒得獎就不用辦？這凸顯蔣萬安現實、市儈的本質；第三，根據媒體報導，中央15日（按中央是16日下午）已規劃在北市舉辦「台灣英雄大遊行」，蔣萬安為何不直接參與該次盛會，而是要在隔天再辦一次派對，不僅讓甫歸國的選手們疲於亮相、無法好好休息，更有和中央分庭抗禮「搶眉角」的意味。

林延鳳指出，第四，由於體育局顯然來不及在一週內招標完畢，該活動若要展現表揚奧運選手的高度，也不可能在小額採購15萬元額度內完成，若不是要拆標成好多個小額採購，恐就是要挪用其他已在執行中計畫相關預算，比如世壯運，這完全和財政紀律的理念背道而馳，將成為北市行政單位的夢魘。

此外，林延鳳批評，北市今年3月修正獎勵選手相關規定時，僅將國光獎章獎學金5％提高至10％，換算成金牌之2000萬獎金額度，僅為200萬元；而蔣萬安面對王齊麟的地方政府獎金加碼，低於來自金門的李洋，就臨時動用二備金決定加碼300萬元，雖立意良善，但也顯示當時的規範修正不足，同時規範也並未有授權市府單位可以自行決定加碼，若其獎金發放因此失去合法性，恐將造成更多爭議，也未見蔣市府加碼其他拿到銅牌的北市選手。

另外，先前蔣萬安喊出要在北士科文教用地蓋「國際級羽球館」，林延鳳揭露，該地原本是配合爭取2038年亞運的自由車場，蔣市府不僅在相關簡報內容中說不清楚要花多少錢，也沒找好其他地點興建原先項目，僅稱「另將再尋找適合場地（如關渡運動公園保留地），規劃興建國際室內自行車館」，蔣萬安想到什麼做什麼的施政性格，除了毫無紀律，恐還會影響亞運申辦整體規劃。

最後，林延鳳認為，蔣萬安把國手當成自己政治利益的提款機，卻反而斑斑鑿痕，不但顯示自己「只想蹭選手」，更是凸顯缺乏施政能力，蔣萬安如果要繼續透過「寫臉書」來治理城市、透過「辦活動」來刷存在感，或透過「朝令夕改」來讓公務員無所適從，那簡直就是把市長當成皇帝在做。

▲民進黨台北市議員林延鳳。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市議員林延鳳。（資料圖／記者林敬旻攝）

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