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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「奧運派對」局處看臉書才知　蔣萬安曝原規劃：我認為這次意義特殊

▲▼蔣萬安出席台北市體育總會113年市長盃羽球錦標賽開幕。（圖／台北市政府提供）

▲蔣萬安出席台北市體育總會113年市長盃羽球錦標賽開幕。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

全民關注2024巴黎奧運，台北市長蔣萬安7日在臉書宣布，16日將舉辦「巴黎奧運英雄時尚派對」邀選手走紅毯；但民進黨台北市議員林延鳳爆料，體育局竟是「看市長臉書才知道」，目前還不知道規模，無法確認預算來源。對此，蔣萬安8日下午回應，原本規劃要辦慶功晚宴，但他認為意義特殊，所以採取星光大道。

針對林延鳳質疑「巴黎奧運英雄時尚派對」行政流程雜亂無章，體育局竟是「看市長臉書才知道」，蔣萬安8日下午出席台北市體育總會113年市長盃羽球錦標賽開幕活動時回應，體育局有跟他討論，原規劃要辦慶功晚宴，「但我認為這次是這麼有意義且特殊的奧運，以及成就，一定要用最特別方式，所以規劃星光大道。」

蔣萬安提及，此舉也可讓民眾更貼近喜愛的奧運選手，並用After party方式來共同慶祝，同時除了邀請選手以外，還有邀請其家人、教練、朋友團隊一起來參加這項活動。

至於林延鳳質疑在北士科興建羽球館的預算費用？蔣萬安回應，去年開始啟用相關籌劃，並盤點各個地點，現在最適合的地方為北士科西基地，也就是舊的洲美國小專用地，預計地下兩層、地上三層，並會邀請包含李洋、王齊麟等優秀頂尖選手給予指導跟建議逐步規劃，一步步進行相關設計跟預算編列。

而台北市政府也補充說明，蔣萬安願意做所有選手的後盾，給予選手最好的慰勞和感謝，也歡迎其他政府和民間單位一起加入慶祝，並感謝這次為台灣拼戰的奧運選手，「我們不會說舉辦慶祝活動是『蹭選手』，屆時也想看林延鳳會用什麼標準看待其他政府、民間單位所辦的慶祝活動」。

▲▼蔣萬安出席台北市體育總會113年市長盃羽球錦標賽開幕。（圖／台北市政府提供）

針對蔣萬安7日在臉書宣布，16日將於信義區香堤大道舉辦「巴黎奧運英雄時尚派對」，林延鳳8日表示，蔣萬安可說將奧運「蹭好蹭滿」，以16日所謂「派對」來講，行政流程根本雜亂無章，首先是體育局竟跟大家一樣，都是「看了市長臉書才知道」，原來蔣萬安是用臉書發文發號施令，想到什麼就做什麼，讓市府團隊疲於奔命。

林延鳳提及，第二，為何不在奧運前進行相關規劃，難道是選手若沒得獎就不用辦？這凸顯蔣萬安現實、市儈的本質；第三，根據媒體報導，中央15日（按中央是16日下午）已規劃在北市舉辦「台灣英雄大遊行」，蔣萬安為何不直接參與該次盛會，而是要在隔天再辦一次派對，不僅讓甫歸國的選手們疲於亮相、無法好好休息，更有和中央分庭抗禮「搶眉角」的意味。

林延鳳指出，第四，由於體育局顯然來不及在一週內招標完畢，該活動若要展現表揚奧運選手的高度，也不可能在小額採購15萬元額度內完成，若不是要拆標成好多個小額採購，恐就是要挪用其他已在執行中計畫相關預算，比如世壯運，這完全和財政紀律的理念背道而馳，將成為北市行政單位的夢魘。

另外，先前蔣萬安喊出要在北士科文教用地蓋「國際級羽球館」，林延鳳揭露，該地原本是配合爭取2038年亞運的自由車場，蔣市府不僅在相關簡報內容中說不清楚要花多少錢，也沒找好其他地點興建原先項目，僅稱「另將再尋找適合場地（如關渡運動公園保留地），規劃興建國際室內自行車館」，蔣萬安想到什麼做什麼的施政性格，除了毫無紀律，恐還會影響亞運申辦整體規劃。

最後，林延鳳認為，蔣萬安把國手當成自己政治利益的提款機，卻反而斑斑鑿痕，不但顯示自己「只想蹭選手」，更是凸顯缺乏施政能力，蔣萬安如果要繼續透過「寫臉書」來治理城市、透過「辦活動」來刷存在感，或透過「朝令夕改」來讓公務員無所適從，那簡直就是把市長當成皇帝在做。

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