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法國2架飆風戰機相撞！　2人殉職、1人彈跳逃生

▲▼飆風戰鬥機。（圖／法國海軍）

▲飆風戰機。（圖／法國海軍）

文／中央社

法國總統馬克宏指出，2架飆風戰機今天在法國東部上空相撞，造成2名飛行員死亡，1名飛行員逃生，為涉及這款尖端軍用飛機的罕見意外事件。

法新社報導，其中1架飆風戰機（Rafale）飛行員在法國東北部撞機後彈跳逃生，當局立即動員搜尋另一架失事戰機失蹤的飛行教官和學員。

馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體X發文指出：「飆風戰機執行訓練任務時發生空中相撞意外，我們得知校官馬比爾（Sebastien Mabire）和尉官羅倫斯（Matthis Laurens）不幸身亡。」

馬克宏表示：「全國對他們的家人和在聖戴齊（Saint-Dizier）113空軍基地的同袍同表哀悼。」

法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）稍早在X發文指出：「其中1名飛行員被發現，他安然無恙。」 法國當局表示，這起發生在法國東北部科隆貝萊貝勒鎮（Colombey-les-Belles）上空的意外，目前尚未查明肇事原因。當地政府指出：「軍方將公布這起意外的肇因。」

「多用途」的超音速飆風戰機，用於追擊敵機、打擊海陸目標、進行偵察，甚至攜帶法國核彈頭，成為法國軍工業的暢銷產品。

科隆貝萊貝勒副鎮長博諾（Patrice Bonneaux）告訴法新社：「我們在午後12時30分左右，聽見巨大聲響。」 他說：「這並非戰機突破音障時常見的音爆，這是一種奇怪的聲響，一種撞擊的聲音。我以為是2架飛機相撞，但我們不相信。」

2007年12月，1架飆風戰機在法國西南部納維克（Neuvic）附近墜毀，調查結論是飛行員迷失方向所致。據信這是飆風戰機首度發生墜毀事故。

法國出售飆風戰機給埃及、印度、希臘、印尼、克羅埃西亞、卡達和阿拉伯聯合大公國。

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