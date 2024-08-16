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軍援越來越先進　烏克蘭獲F-16、豹式、M1艾布蘭戰車

▲▼烏克蘭戰車從蘇梅州駛進俄羅斯庫斯克州。（圖／路透社）

▲烏克蘭戰車從蘇梅駛進俄羅斯庫斯克。（圖／路透社）

記者黃聖庭／綜合報導

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）15日與烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）通話，討論有關烏軍襲擊俄羅斯庫斯克的最新進展。

國防部副新聞秘書辛格（Sabrina Singh）表示，針對烏克蘭對庫斯克的攻勢，盟國們仍會持續提供軍援；隨著戰爭的變化，提供的武器也越來越先進，包含F-16、德國豹式和美國M1艾布蘭主力戰車等。她提到，烏克蘭襲擊庫斯克後，俄軍正在從烏克蘭東部撤離，並調往支援的跡象。

▲▼F-22。（圖／美國中央司令部）

▲F-22。（圖／美國中央司令部）

另外有關中東最新情況，辛格表示，F-22戰鬥機已部署，林肯號航母戰鬥打擊群正在加快趕赴中央司令部區域，其他還有更多海軍艦艇前往以色列附近海域。不過辛格強調，「美國政府仍非常專注達成停火條件，希望帶回所有人質和結束加薩戰爭。」

辛格最後說，伊朗應該記住今年4月向以色列發射無人機和導彈時，90%的攻擊都被攔截，那是一場以色列、美軍與盟國們共同合作的行動。

美國中央司令部表示，在過去的24小時內，成功摧毀位於葉門胡塞武裝控制區的一個地面控制站，解除對經過商船的威脅，保護航行自由。
 

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