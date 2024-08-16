　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨想保黃珊珊？「戰狼小姐姐」轉砲口　傳中評委讓柯文哲定奪

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金風波，時任競總總幹事黃珊珊宣布請辭黨職，但黨內仍有聲音希望黃辭去不分區立委。不過，民眾黨立院黨團主任陳智菡在直播節目中，將砲火轉向時任競總財務長李文宗，黨內人士推測，柯文哲想保黃珊珊、切割李文宗的可能性比較大。

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明-黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）

▲黨內人士猜測，黃珊珊被拔除立委資格的機率不高。（資料照／記者湯興漢攝）

柯文哲政治獻金案中，民眾黨控會計師端木正漏報、誤報近2000萬，還擅自調節差額；接著黨內出現追究黃珊珊的聲浪，黃在14日主動請辭中央委員，但黨內仍有聲音希望她辭去不分區立委。對此，柯文哲並未否認此事，僅表明「混亂的時候就不要再添亂了」。

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明-陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

不過，民眾黨立院黨團主任陳智菡在直播節目萬事通事務所「阿姐反抗軍」中，直言柯文哲在對黨員的道歉信裡，提到的「識人不明」，講的就是與柯有50年交情的李文宗，李應該要負最大責任。

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明-李文宗。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳智菡直接點名要李文宗負起最大責任。（資料照／記者湯興漢攝）

根據《聯合新聞網》報導，傳聞15日有中評委備妥黃珊珊停權、停權且辭不分區的方案，讓柯文哲定奪，但被民眾黨中評會主委李偉華否認；黨內人士推測，陳智菡敢公開點名李文宗，柯想保黃珊珊、切割李文宗的可能性應該比較大。

目前民眾黨已將李文宗、黃珊珊、會計師端木正移送中評會議處，中評會預計會在今日（16日）進行相關討論，結果如何，各界都十分關注。

 
ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨政治獻金風暴　黃國昌駁斥「訪美避風頭」：見縫插針大可不必

揭柯文哲保黃珊珊「2政治算計」　李永萍：留校察看把她架火上烤

被影射與柯「神秘會議」牽線京華城　應曉薇澄清：公開且有完整紀錄

宏都拉斯前副總統提跟台灣復交　外交部：持續關注！不預設前提

AIT「慶讚中元」燒美金紙錢！　入境隨俗綠色乖乖、啤酒端上供桌

火線人物／黃珊珊陷黨內外夾殺　柯文哲策略護珊「是機會也是考驗」

柯文哲因專制陷「假帳門」　前藍高層：政黨靠宮廷模式必出問題

柯文哲出席台南創業論壇！分享見解與未來展望　期許青年勇於創業

林郁婷奪金返故鄉鶯歌遊行　蘇巧慧同慶發5千海報秒被搶光

分析／藍「護柯打珊」盼得小草青睞　估民眾黨將因「3大案」自爆

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

蹦闆喊拳上輸了退自媒體　統神嗆閉嘴：你S了也沒差

民眾黨政治獻金風暴　黃國昌駁斥「訪美避風頭」：見縫插針大可不必

揭柯文哲保黃珊珊「2政治算計」　李永萍：留校察看把她架火上烤

被影射與柯「神秘會議」牽線京華城　應曉薇澄清：公開且有完整紀錄

宏都拉斯前副總統提跟台灣復交　外交部：持續關注！不預設前提

AIT「慶讚中元」燒美金紙錢！　入境隨俗綠色乖乖、啤酒端上供桌

火線人物／黃珊珊陷黨內外夾殺　柯文哲策略護珊「是機會也是考驗」

柯文哲因專制陷「假帳門」　前藍高層：政黨靠宮廷模式必出問題

柯文哲出席台南創業論壇！分享見解與未來展望　期許青年勇於創業

林郁婷奪金返故鄉鶯歌遊行　蘇巧慧同慶發5千海報秒被搶光

分析／藍「護柯打珊」盼得小草青睞　估民眾黨將因「3大案」自爆

烏克蘭入侵庫斯克州　普丁從容出訪亞塞拜然

恐爆規模9.0強震！　俄堪察加半島火山噴發「直噴天際5公里」

快訊／雲雀颱風凌晨生成　今下最大地區曝

烏克蘭：炸毀俄羅斯庫斯克州第2座大橋

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

政治熱門新聞

長榮桂冠被抵制　日飯店「沒中國人住」反創業績新高

火線人物／黃珊珊陷黨內外夾殺　柯文哲策略護珊

分析／坐等民眾黨自爆　藍「護柯打珊」盼得小草青睞　

考選部公布114年國考期程　預定辦理20項考試「皆須經考試院會決定」

政治獻金風暴　黃國昌駁訪美避風頭

揭柯文哲保黃珊珊「2政治算計」　李永萍：留校察看把她架火上烤

東岸商場法律戰「基市府4連勝」　謝國樑嘆：罷免早失去正當性

宏都拉斯前副總統提跟台灣復交　外交部：持續關注！不預設前提

被影射牽線京華城　應曉薇澄清

柯文哲因專制陷「假帳門」　前藍高層：政黨靠宮廷模式必出問題

AIT「慶讚中元」燒美金紙錢！　入境隨俗綠色乖乖、啤酒端上供桌

賴清德PO領養狗狗照　蔡英文：恭喜斑斑獲得「中分頭爸爸」

遭柯嗆「沒誠實申報」　藍再溫情喊話

柯文哲出席台南創業論壇　期許青年勇於創業

更多熱門

相關新聞

媒體人曝1關鍵人　讓柯文哲火燒連環船

媒體人曝1關鍵人　讓柯文哲火燒連環船

民眾黨主席柯文哲政治獻金申報爭議延燒，關鍵人之一的會計師端木正、木可公關負責人李文娟15日被檢方諭知交保，端木正的助理陳韋瑄則無保請回。媒體人吳靜怡表示，陳韋瑄被檢方請回，原因是政治獻金申報資料並未竄改，顯示端拿出的資料本身有問題，「火燒連環船，這絕對只是開始而已」。

柯96萬餐費單據　羅淑蕾點破綻

柯96萬餐費單據　羅淑蕾點破綻

昌不捨柯：很多人想利用時圍繞身邊

昌不捨柯：很多人想利用時圍繞身邊

陳佩琪向病人道歉　鄭運鵬揭柯夫妻最大通病

陳佩琪向病人道歉　鄭運鵬揭柯夫妻最大通病

黨內逼宮黃珊珊辭立委　黃瀞瑩：負起責任交代清楚才是最好方式

黨內逼宮黃珊珊辭立委　黃瀞瑩：負起責任交代清楚才是最好方式

關鍵字：

民眾黨柯文哲黃珊珊李文宗陳智菡

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

房貸利率飆升！一銀最高衝破4%　土銀、合庫看到3字頭

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面