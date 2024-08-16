民眾黨想保黃珊珊？「戰狼小姐姐」轉砲口　傳中評委讓柯文哲定奪

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金風波，時任競總總幹事黃珊珊宣布請辭黨職，但黨內仍有聲音希望黃辭去不分區立委。不過，民眾黨立院黨團主任陳智菡在直播節目中，將砲火轉向時任競總財務長李文宗，黨內人士推測，柯文哲想保黃珊珊、切割李文宗的可能性比較大。

▲黨內人士猜測，黃珊珊被拔除立委資格的機率不高。（資料照／記者湯興漢攝）

柯文哲政治獻金案中，民眾黨控會計師端木正漏報、誤報近2000萬，還擅自調節差額；接著黨內出現追究黃珊珊的聲浪，黃在14日主動請辭中央委員，但黨內仍有聲音希望她辭去不分區立委。對此，柯文哲並未否認此事，僅表明「混亂的時候就不要再添亂了」。

▲陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

不過，民眾黨立院黨團主任陳智菡在直播節目萬事通事務所「阿姐反抗軍」中，直言柯文哲在對黨員的道歉信裡，提到的「識人不明」，講的就是與柯有50年交情的李文宗，李應該要負最大責任。

▲陳智菡直接點名要李文宗負起最大責任。（資料照／記者湯興漢攝）

根據《聯合新聞網》報導，傳聞15日有中評委備妥黃珊珊停權、停權且辭不分區的方案，讓柯文哲定奪，但被民眾黨中評會主委李偉華否認；黨內人士推測，陳智菡敢公開點名李文宗，柯想保黃珊珊、切割李文宗的可能性應該比較大。

目前民眾黨已將李文宗、黃珊珊、會計師端木正移送中評會議處，中評會預計會在今日（16日）進行相關討論，結果如何，各界都十分關注。