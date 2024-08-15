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5.7地震「台北超有感」　氣象署曝原因：震波盆地振盪+高樓效應

▲▼0427地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富。（圖／攝影中心攝）

▲下午5時6分宜蘭近海發生規模5.7地震，氣象署地震測報中心主任吳健富說明原因。（圖／資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

今（15日）下午5時06分宜蘭近海發生規模5.7地震，全台有感，且10分鐘連3起地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富出面說明，表示台灣位在歐亞大陸板塊與菲律賓板塊，該起地震成因主要是板塊碰撞，預估一周內仍有規模4.5的地震，目前全球地震發生數量仍在平均值之內。

吳健富指出，下午5時06分宜蘭縣近海發生規模5.7地震，深度9.0公里，屬於極淺層地震，位置較靠近東北邊，因此震度影響滿有感的，包括宜蘭武塔規模5弱，花蓮和平市、宜蘭市、桃園市三光區、新北新店區也都偵測到4級震度。

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他表示，台北市也有偵測到3級震度，部分區域有到4級震度，由於台北市是盆地，波進來會震動，加上高樓效應，民眾感受非常強烈。該起地震發生後，在下午5時07分、16分、33分，偵測3起餘震，震度規模4.3至4.7之間。

快訊／17:06宜蘭近海規模5.7「極淺層地震」　最大震度5弱

▲下午5時6分宜蘭近海發生規模5.7地震。（圖／氣象署提供）

吳健富說明，該起發生成因主要是因為台灣位處歐亞跟菲律賓板塊之間，板塊碰撞在台灣東部，菲律賓板塊往下隱沒，因此這個地震成因是一個板塊碰撞前緣的地震，發生比較北邊，研判跟0403花蓮地震無關，是獨立事件。

不過吳健富表示，台灣是地震好發區域，一周內還是可能發生規模4.5的地震，因此民眾要隨時注意並做好防震，若收到國家級警報，應先趴下做好防護，等震度結束再作後續相關應變。

日本8月8日發生規模7.1強震，吳健富表示，每年全球地震發生規模7以上地震約14至15個，今年到8月8日為止規模7以上地震約7、8個，還在平均值以內，但台灣跟日本位在板塊區域，三不五時台灣、日本一帶就會有地震發生。

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