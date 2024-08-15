哈瑪斯不參與停火談判　川普致電鼓勵以色列接受協議

▲以色列戰車位在加薩與以色列邊境。（圖／路透社）

記者陳香菱／綜合報導

美國、埃及和卡達在今（15）日將進行新一輪的加薩停火協商。有消息傳出，共和黨總統候選人川普在14日曾與以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）通電話，討論了停火和人質釋放協議。消息人表示，川普是為了鼓勵以色列接受協議而進行通話。

根據美國新聞網站Axios報導，有兩名美國消息人士透露，川普和尼坦雅胡在14日有進行電話交流，但消息人士強調，他不知道川普和尼坦雅胡的對話內容。

報導指出，美國國務卿布林肯將原本預計14日出發訪問中東的行程延期，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）也在15日表示，不會參加在卡達首都杜哈（Doha）舉行的新一輪加薩走廊停火協商。

▲以色列轟加薩學校，造成巴勒斯坦難民死亡。（圖／達志影像／美聯社）

哈瑪斯高階官員朱瑞（Sami Abu Zuhri）表示，哈瑪斯堅定支持以美國安全會議決議及總統拜登演說為基礎的停火方案，「參與新一輪談判，只是讓占領方強加新條件，以及利用談判迷陣進行更多屠殺。」

哈瑪斯希望達成的協議，是以結束戰爭、以色列軍隊撤出加薩走廊為釋放人質的基本前提。

以色列總理尼坦雅胡則表示，以色列只會接受暫停作戰，以便盡可能換回更多人質，戰後願景是建立一個由不尋求摧毀以色列的巴勒斯坦人領導的「去軍事化和去激進化的加薩」，他一再強調「唯有消滅哈瑪斯才能結束戰爭」。