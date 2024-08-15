　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

在旅行社工作　8成日本遊客「都有1習慣」！一票狂點頭：很錯愕

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲多數人都遇過類似的狀況。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名台灣人在韓國旅行社工作，常跟很多外國客人接觸，大家都會用英文溝通，或是直接把問題寫在翻譯上，但常常遇到日本人一進來就講一連串的日文，如果聽不懂，對方還會用日文再說一遍，也沒有想要翻譯的意思，不管是長輩或是年輕人都一樣，讓他很傻眼，「以為全世界的人都會講日文嗎」。

有網友在Dcard發文，「日本人以為全世界都講日文嗎？」在韓國旅行社上班，主要接待歐美和華人客戶，並提供中、英、韓三語服務，即使不是以英文為母語的遊客，大多會用簡單的英文或翻譯機來溝通。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，約有8成的日本遊客進辦公室後，會直接用日文交談，即使發現他們聽不懂，遊客也會一直用日文重複問題，「完全也沒有要拿出手機來翻譯的意思，而且年輕人到大媽都是這樣」，還曾收過日本客人投訴員工不會講日文，只會用翻譯機溝通，「辦公室外面就標示提供中文和英文了，我們就是不會日文所以才努力用翻譯機溝通，這樣也能收到負評？」

她還提到，在餐廳用餐時，也曾多次看到日本觀光客用日文與餐廳員工交流，而餐廳員工因為不懂日文而顯得困惑，「一直重複，好像以為重複就聽得懂？」不過，也有遇到一些可愛的日本遊客，會用翻譯機溝通。

貼文曝光，不少網友很有感，「真的…工作會接觸一堆外國旅客，只有日本人會一來直接講日文，台灣確實會日文的滿多，但不是全部人都會啊」、「真的，講了英文回日文，不然就是不太理，回的日式英文也聽不太懂」、「我去沖繩也有發現！好多店員以為他日文講慢一點我就聽得懂，但後來去藥妝店發現不只日本人，也有台灣遊客以為自己中文講慢一點，日本店員就聽得懂」。

還有一名在機場上班的網友指出，「真的遇到超多日本人一靠櫃就直接講一堆日文，完全聽不懂，嘗試用簡單的英文溝通，他們聽不懂一樣用日文回覆，最後只能用肢體語言」。

ET快訊
電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」
女模控遭醫生侵犯　聽診器放乳暈上
「一陣暈眩」撞死女志工　肇事男雙手上銬...兩眼冒血絲
獨／孫安佐「遭拳王甩巴掌」　孫鵬回應了
快訊／雨彈往南！大雷雨炸6縣市　暴雨「示警範圍」出爐
37歲「鴨頭」中彈亡！兇殘背景曝光
LIVE／奧運選手簽名會　林郁婷來了
唐治平去哪了？手機遺失「失聯8天」　友人籲網友幫協尋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疑「開車用手機」行為遭炎上！王齊麟首回應：不好的地方改進

考照前先上路訓練「交部推機車學習駕駛證」　明年擴大補助

男同事追求老婆！「2雷點」讓他決定離婚　網點頭：真的該離

枕頭要唸ㄓㄣˇ「ㄊㄡ˙」！他愣：學的都變了　留言一片吵翻

提升抗災能力！蘇花「和仁-崇德段」解除夜間封路　3大管制措施曝

請外送員抓飛天蟑螂「給100元小費」！他徒手搞定　全場讚真男人

都市傳說？為何一堆水泥車印「台北101優良協力廠」　內行人解答了

快訊／雨彈往南！大雷雨炸6縣市　暴雨「示警範圍」出爐　

發錢了！嘉義縣發3億重陽禮金　11萬長者受惠

中颱「安比」打亂交通　華航明往返日本東京航班異動

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

孫鵬要兒子「看《角頭》學倫理」　王陽明破億送手錶..他：帶孫安佐遊街！

與爸2月未見女兒飛撲擁抱　把握時間黏緊緊好溫馨

疑「開車用手機」行為遭炎上！王齊麟首回應：不好的地方改進

考照前先上路訓練「交部推機車學習駕駛證」　明年擴大補助

男同事追求老婆！「2雷點」讓他決定離婚　網點頭：真的該離

枕頭要唸ㄓㄣˇ「ㄊㄡ˙」！他愣：學的都變了　留言一片吵翻

提升抗災能力！蘇花「和仁-崇德段」解除夜間封路　3大管制措施曝

請外送員抓飛天蟑螂「給100元小費」！他徒手搞定　全場讚真男人

都市傳說？為何一堆水泥車印「台北101優良協力廠」　內行人解答了

快訊／雨彈往南！大雷雨炸6縣市　暴雨「示警範圍」出爐　

發錢了！嘉義縣發3億重陽禮金　11萬長者受惠

中颱「安比」打亂交通　華航明往返日本東京航班異動

台灣大哥大遭NCC罰900萬曝光「調解細節」：強行縮頻損害用戶權益

疑「開車用手機」行為遭炎上！王齊麟首回應：不好的地方改進

30歲男短短數月「暴肥25公斤」　醫示警：男性荷爾蒙失調釀禍

美女議員爆立德棒球場「帳目亂核銷」　官員用3萬6公帑買咖啡機

甜寵陸劇《私藏浪漫》5大看點！魏哲鳴「霸總級撩妻」小成本登平台年冠

網購中元拜拜美食今天下單明天到　再推大甲鎮瀾宮、霞海城隍廟代客普渡

三貂嶺溪中抱山羌遭炎上！　他還原經過：怕牠嚇暈「幫呼呼」

考照前先上路訓練「交部推機車學習駕駛證」　明年擴大補助

選手村「賠本133億」要賣掉！　伯明罕挽救破產卻被罵翻

電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」本人回應了

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

生活熱門新聞

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

他挖出張國煒「1句嗆酸民」　網：唯一不被討厭富二代

女患者確診「鐵氟龍流感」！疾管署回應

手搖杯封膜驚見統戰標語　店家回應了

快訊／雨彈來了！19縣市大雨特報　下到晚上

高風險駕駛「換發1到6年短期駕照」10／31上路　7.3萬人受影響

天有異相？深夜「4雲龍月前衝天」奇景曝光

陳詩媛管制區接機王齊麟　航警局發聲

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

爽用到2025年！LINE「6款貼圖超可愛」

郭正亮：台灣奧運成績「真的很差」！批人口少不是理由　

高雄大茗發明「無薪班」！總公司回應

更多熱門

相關新聞

韓國妹來台驚「路上沒有人行道」：被機車停滿

韓國妹來台驚「路上沒有人行道」：被機車停滿

台灣惡劣交通環境，外媒就曾以「行人地獄」，形容台灣道路事故的高死亡率，韓國YouTuber「韓國女生Judy」日前邀Fubon Angels的韓籍啦啦隊南珉貞（남민정）與妹妹拍影片，問妹妹走在台灣馬路上的心得，妹妹回了一句「沒有人行道」，該片段被網友熱論，「被外國旅客這樣講，有點丟臉」。

日本好友來台灣「喝膩手搖了」　網推2餐廳必吃

日本好友來台灣「喝膩手搖了」　網推2餐廳必吃

浦東單日入境外國人1.27萬破近四年紀錄 6國入境免簽試行啟動

浦東單日入境外國人1.27萬破近四年紀錄 6國入境免簽試行啟動

外國旅客「獨愛台北」？大票搖頭：瞎

外國旅客「獨愛台北」？大票搖頭：瞎

非中國！北韓開放疫情後「首個外籍旅行團」

非中國！北韓開放疫情後「首個外籍旅行團」

關鍵字：

日本觀光客台灣旅行社語言假設韓國工作外國旅客

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

快訊／曾之喬懷孕了！

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

獨／拳王反擊孫安佐　「台中燒打雞」還原全貌

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

懶得排隊！上海妹嗆顧客：我那麼好看

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

可米小子變內鬼！　收「回扣千萬」判2年半入獄

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

他挖出張國煒「1句嗆酸民」　網：唯一不被討厭富二代

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面