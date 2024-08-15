在旅行社工作　8成日本遊客「都有1習慣」！一票狂點頭：很錯愕

▲多數人都遇過類似的狀況。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名台灣人在韓國旅行社工作，常跟很多外國客人接觸，大家都會用英文溝通，或是直接把問題寫在翻譯上，但常常遇到日本人一進來就講一連串的日文，如果聽不懂，對方還會用日文再說一遍，也沒有想要翻譯的意思，不管是長輩或是年輕人都一樣，讓他很傻眼，「以為全世界的人都會講日文嗎」。

有網友在Dcard發文，「日本人以為全世界都講日文嗎？」在韓國旅行社上班，主要接待歐美和華人客戶，並提供中、英、韓三語服務，即使不是以英文為母語的遊客，大多會用簡單的英文或翻譯機來溝通。

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然而，約有8成的日本遊客進辦公室後，會直接用日文交談，即使發現他們聽不懂，遊客也會一直用日文重複問題，「完全也沒有要拿出手機來翻譯的意思，而且年輕人到大媽都是這樣」，還曾收過日本客人投訴員工不會講日文，只會用翻譯機溝通，「辦公室外面就標示提供中文和英文了，我們就是不會日文所以才努力用翻譯機溝通，這樣也能收到負評？」

她還提到，在餐廳用餐時，也曾多次看到日本觀光客用日文與餐廳員工交流，而餐廳員工因為不懂日文而顯得困惑，「一直重複，好像以為重複就聽得懂？」不過，也有遇到一些可愛的日本遊客，會用翻譯機溝通。

貼文曝光，不少網友很有感，「真的…工作會接觸一堆外國旅客，只有日本人會一來直接講日文，台灣確實會日文的滿多，但不是全部人都會啊」、「真的，講了英文回日文，不然就是不太理，回的日式英文也聽不太懂」、「我去沖繩也有發現！好多店員以為他日文講慢一點我就聽得懂，但後來去藥妝店發現不只日本人，也有台灣遊客以為自己中文講慢一點，日本店員就聽得懂」。

還有一名在機場上班的網友指出，「真的遇到超多日本人一靠櫃就直接講一堆日文，完全聽不懂，嘗試用簡單的英文溝通，他們聽不懂一樣用日文回覆，最後只能用肢體語言」。