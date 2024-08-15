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社會 社會焦點 保障人權

獨／拳王反擊孫安佐！「台中燒打雞」還原全貌：當評審還狂嗆選手

記者游瓊華／台中報導

星二代孫安佐爭議不斷，今天被爆出兩周前南下台中，受邀《拳願之星選拔賽》選秀飛行導師時，與另一名導師爆發激烈衝突，對方先遭到孫安佐掐脖子後，怒反擊揮拳，後來一度中斷錄影。現該名導師身分曝光，是曾經拿下格鬥賽冠軍的拳王、綽號「台中燒打雞」的韓森，韓森獨家接受《ETtoday東森新媒體》專訪，還原當天事件發生原貌。

▲反擊揮拳打孫安佐的是拳王韓森。（圖／民眾提供）

▲反擊揮拳打孫安佐的是拳王韓森，他還原當天事情發生原貌。（圖／民眾提供）

韓森透露，當天活動是選秀節目，因為主辦方考量到孫安佐多次向外界表達對格鬥有興趣，因此邀請孫來擔任飛行導師。韓森表示，當天現場共有48名選手，加上助手等共有100多人，選手們只要打贏一場，就可以晉級到下一階段的終極賽事。

依照當天流程，選手每個人要先自我介紹。韓森提到，為了展現氣勢，選手不免會出現嗆聲等言論，身為台上導師應該給予指導，畢竟有些人表演能力好、有些人表演能力不佳，但孫安佐卻從頭到尾都在挑釁選手，大嗆「什麼鳥東西」；甚至有一名選手拿著道具槍上場時，孫安佐還衝到選手旁搶過道具槍，嘲笑對方外，還自誇自己才是最厲害、最懂槍械之人。

韓森不滿地說，每個拳手養成都是經過長時間的訓練與培養，來參加選秀節目的選手都希望能展現最好的一面，但孫安佐身為導師，對於選手沒有給予指導，反而從頭到尾挑釁，48位選手幾乎都被他批評的體無完膚，他著實為選手抱屈，才會在活動尾聲時與孫安佐起口角，沒想到對方竟然先動手掐他，他一氣之下才反擊。

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