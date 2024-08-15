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「蘭州拉麵」大缺工！蘭州市「200萬獎金」徵100名高技能人才

▲▼蘭州拉麵 。（圖／CFP）

▲蘭州拉麵 。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

甘肅省蘭州市14日宣布，將引進蘭州拉麵產業緊缺的高層次人才與高技能人才100人、營銷管理人才1000人，展開蘭州拉麵製作及服務培訓10000人次，並對符合政策的引進人才給予1萬至50萬元人民幣（約4萬至200萬元新台幣）的獎勵、補貼。

根據《蘭州日報》報導，蘭州市官方積極推動「蘭州牛肉拉麵高質量發展」，今年在蘭州職業技術學院掛牌成立「蘭州牛肉拉麵產業學院」，將甘肅興隴蘭州牛肉拉麵職業培訓學校、蘭州職業技術學院認定為牛肉拉麵產業方向市級高技能人才培訓基地，認定2個牛肉拉麵產業方向技能大師工作室，建立了蘭州牛肉拉麵職業技能培訓和評價體系建設。

▼蘭州拉麵師傅。（圖／ETtoday）

▲▼ 蘭州拉麵,蘭州牛肉麵 。（圖／記者蔡儀潔攝）

截至目前，蘭州市已展開蘭州牛肉拉麵師、中式烹飪師、中式麵點師、互聯網營銷師等蘭州牛肉拉麵產業相關6個職業工種以及《創辦我的牛肉麵店》應用型創業培訓共計2863人次，完成「蘭州牛肉拉麵製作」及相關職業（工種）評價考核456人次。

同時，蘭州市日前也宣布，對符合政策的引進人才給予1萬至50萬元獎勵或補貼，計劃到2026年年底，累計引進和培育蘭州牛肉拉麵產業相關急需緊缺高層次人才和高技能人才100人，營銷管理人才1000人，開展蘭州牛肉拉麵製作和服務培訓10000人次。

蘭州市表示，圍繞蘭州牛肉拉麵產業鏈，對原料生產、產品研發、倉儲物流和營銷推廣等市場主體且符合政策條件的提供30萬至1000萬不等的創業擔保貸款等各類金融支持。各類蘭州牛肉拉麵產業鏈創業創新項目可入駐各級創業孵化示範基地，享受房租減免、創業指導、創業培訓、事務代辦、政策咨詢等創業服務。

▼蘭州拉麵師傅。（圖／ETtoday）

▲▼ 蘭州拉麵,蘭州牛肉麵 。（圖／記者蔡儀潔攝）

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