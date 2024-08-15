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社會 社會焦點 保障人權

小三嗆正宮「我跟老公要生小孩趕快滾」　代價賠30萬

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）被指控交往人夫將近2年，而且平均每周發生5、6次性行為，被正宮抓包之後，竟然還傳送「我跟我老公要生小孩，趕快滾」、「之後，我要他在我這邊睡，不能有意見」等訊息，讓正宮氣得決定提告求償120萬元。新竹地院法官審理之後，判小美應賠償30萬元較為適當。

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲小美與人夫交往被正宮抓包。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

正宮在判決書中主張，丈夫2022年6、7月間透過網路聊天室結識小美，後來雙方工作有交集，竟發展出婚外情，不僅傳送「以後我們就是睡2個小時起來做愛1次」、「是妳讓我活過來了」等露骨訊息，還拍攝接吻、裸體躺床等照片，事後丈夫寫下悔過書坦承在2022年7月至今年4月間與小美交往，平均每周發生5、6次性行為。

正宮表示，她曾傳訊息提醒小美不要介入他人婚姻，沒想到小美竟反過來羞辱她，傳送「我跟我老公要生小孩，趕快滾」、「之後，我要他在我這邊睡，不能有意見」、「不要一天到晚他不回家就打電話，白目，動動腦，當然跟我睡呀，昨天超開心」等訊息，她自認配偶權受到嚴重侵害，憤而決定提告求償120萬元。

小美則辯稱，她確實與人夫發生多次性行為，也知道對方已婚，正宮所說的曖昧訊息都是真的，只是後來傳給正宮的那些訊息，都是人夫要求的，人夫欺騙她只要持續騷擾正宮，正宮就會離婚；她願意賠償，但希望能酌減賠償金額。

新竹地院法官認為，小美明知人夫已婚，仍與對方交往將近2年，期間發生多次性行為，確實侵害到正宮的配偶關係身分法益，而且情節重大，衡量雙方身分、地位、經濟狀況等因素之後，最終判她應賠償正宮30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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