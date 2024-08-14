　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妻北漂1年激戰小王20次　夫氣炸求償百萬

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿強（化名）控訴，妻子北上工作1年，竟趁著工作期間與阿榮（化名）發展婚外情，並在汽車旅館發生至少20次性行為，憤而決定提告求償100萬元。雖然阿榮矢口否認，但台中地院法官不採信，日前判他應賠償阿強28萬元較為適當，全案仍可上訴。

情侶,夫妻,配偶,牽手,散步,約會,外遇（示意圖／CFP）

▲阿榮被指控與阿強的妻子發展出不正當交往關係。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿強在判決書中主張，妻子2022年間因交友軟體結識阿榮，並透過對方得知有工作機會，於是詢問是否可以北上工作，他沒有多想便同意了，沒想到妻子竟與阿榮發展出婚外情，兩人在1年之間至少於汽車旅館發生20次性行為，後來因為阿榮欠錢不還，妻子才向他坦承外遇。

阿強表示，當下他曾打電話告知阿榮的家人，要求阿榮不要再與妻子接觸，然而，對方隨後又以有工作需求等理由，再度與妻子取得聯繫，讓他無法接受，憤而決定提告求償100萬元。

阿榮則辯稱，他與阿強的妻子是透過網路認識，起初女方聲稱已經離婚，後來阿強與他的家人聯繫，女方依舊聲稱已無婚姻關係；此外，阿強的妻子曾傳訊息向他要錢未果，就說要向阿強坦承雙方關係，他懷疑兩人是有計畫來向他索要金錢。

不過，台中地院法官認為，阿榮的家人確實曾接獲阿強的電話，因此可以推斷，阿榮最遲應該在去年5月中旬就知道女方已婚的事情，兩人卻一直交往至同年12月，期間曾發生性行為，的確已經侵害到阿強的配偶關係身分法益，且情節重大，最終不採信阿榮的說詞，並判他應賠償28萬元較為適當，全案仍可上訴。

ET快訊
加入百人買春群組！《國光》網美夫求：只要奶大身材好
快訊／陸少校艦艇長開快艇闖淡水河遭起訴！
快訊／大寮重大車禍！起重車衝撞分隔島「多車受損」
快訊／台積電漲14元至955！　台股大漲逾250點
一家5死！5口遺照陳列靈堂鼻酸　13歲長女今早將抵台
開定位給老婆還能約砲！　《國光》網美夫被抓包就送房產安撫
才到手10天！巴黎奧運銅牌「褪色生鏽」　官方承諾換發
國光網美斷渣夫「3字感言」曝！　前夫起底是高雄名人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撞擊畫面曝！金門休旅車逆向左轉對撞機車　女騎士左腿骨折

在押毒品犯出庭竟想逃　法警合力制伏！再加判3月

快訊／陸少校艦艇長駕快艇闖淡水河今起訴！遭逮曾喊「不後悔」

快訊／大寮重大車禍！起重車衝撞分隔島「多車受損」　傷亡不明

「無法下單」賣家幫認證遭騙55.9萬　結局只拿回9986元

台南惡火5死！一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　獨活長女今早將返抵台

七月詭火！二手國民神車停紅燈燒成廢鐵　車主喊衰：入手未滿月

「兒子」加賴要調38萬　台中翁隔天跑農會...行員機警阻詐

妻北漂1年激戰小王20次　夫氣炸求償百萬

台灣「電影金童」暗黑手法曝光！　56萬粉網紅遭暴揍追殺

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

端木正否認獻金假帳　黃國昌批：傷害民眾黨還想卸責！

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

魏如萱抱緊周興哲脫口「老公」　透視裝開撩：就知道你喜歡我

台南惡火5命！外婆神情哀戚　家屬殯儀館「燒魂轎」祭拜

撞擊畫面曝！金門休旅車逆向左轉對撞機車　女騎士左腿骨折

在押毒品犯出庭竟想逃　法警合力制伏！再加判3月

快訊／陸少校艦艇長駕快艇闖淡水河今起訴！遭逮曾喊「不後悔」

快訊／大寮重大車禍！起重車衝撞分隔島「多車受損」　傷亡不明

「無法下單」賣家幫認證遭騙55.9萬　結局只拿回9986元

台南惡火5死！一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　獨活長女今早將返抵台

七月詭火！二手國民神車停紅燈燒成廢鐵　車主喊衰：入手未滿月

「兒子」加賴要調38萬　台中翁隔天跑農會...行員機警阻詐

妻北漂1年激戰小王20次　夫氣炸求償百萬

台灣「電影金童」暗黑手法曝光！　56萬粉網紅遭暴揍追殺

中國擴大軍演範圍　美前國防官員：美軍應增通過台海艦數

豪大雨強灌中南部5天　專家示警：降雨更集中且劇烈

揪團開喝！CoCo「珍珠奶茶買1送1」只有今天

謝忻重提阿翔…律師轟「對別人老公變相訴情意」！　怒揭1心態：太猖狂

撞擊畫面曝！金門休旅車逆向左轉對撞機車　女騎士左腿骨折

中東情勢緊張　伊朗媒體：軍方正在北部演習

突收私訊「聽說哥與XXX重新在一起」！阿本：特別失禮 炎亞綸回應了

超商咖啡第2杯10元！冰棒、泡麵「買1送1」限時5天下殺

在押毒品犯出庭竟想逃　法警合力制伏！再加判3月

莉莉柯林斯辣輸美魔女上司　61歲法女星透視裝完美體態現形

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

社會熱門新聞

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

議員陪施暴者嗆台鐵女站務員　臉書遭灌爆

一張摩鐵發票洩綠光　人夫怒上櫃董事偷情對話

渣男偷拍性愛片逼婚　PO上網公布妻個資還辱「眾人X」

生技老董偷辣人妻！　綠帽夫直球對決被「兩手一攤」

「房地產教父」爆北捷偷拍裙底　今晨臉書回應了

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝光

生技老董超懂玩！　不倫「辣人妻」還要指定造型

醫院通知冒名領藥！阿伯遭詐財手法曝

中捷砍人案今調解　被害高中生父希望賠全台1人1元

台南惡火帶走一家5人　警消見一幕鼻酸

即／新北女過馬路遭客運撞上　送醫搶救不治

即／基隆科技廠鋰電池狂燒　快關門窗防吸入毒性氣體

更多熱門

相關新聞

獨／秀泰二公子認了偷吃小模　廖偉翔向正宮道歉

獨／秀泰二公子認了偷吃小模　廖偉翔向正宮道歉

藝人Linda（廖語晴）的弟弟、連鎖影城秀泰集團的二代副總經理廖偉翔，遭爆外遇同居長相甜美的小模，正宮發現2人親密合照，憤而提告求償200萬元，士林地院審理，判小模須賠35萬元。對此，廖偉翔透過律師發聲明，表示他和妻子早因個性不合，分居多年，目前正在進行離婚訴訟，因私事佔用社會資源，向社會大眾深表歉意。

夫妻輪流出軌！老婆逼簽「不離婚切結書」藏陰謀　他崩潰

夫妻輪流出軌！老婆逼簽「不離婚切結書」藏陰謀　他崩潰

知名餐飲大亨偷吃生子　正宮崩潰求離婚

知名餐飲大亨偷吃生子　正宮崩潰求離婚

桃園男滿頭綠！抓包嬌妻出軌「15小時5次」

桃園男滿頭綠！抓包嬌妻出軌「15小時5次」

新竹男控妻求償50萬　被抓包他先偷吃4年

新竹男控妻求償50萬　被抓包他先偷吃4年

關鍵字：

台中地院外遇婚外情

讀者迴響

熱門新聞

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

渣夫出國退房前「溜去買春」！《國光》網美怒離婚

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」富尪見不到她

蘿拉爆離譜惡行惹怒蔡阿嘎！　「氣到摔破箱子」過程曝光

太平洋5環！豪大雨下波更猛更廣

孩童鬧脾氣躺馬路上　遭轎車「輾過頭部」

政治獻金平台會計師僅能「查詢」　端木正登錄收支需柯文哲、競總授權

更多

最夯影音

更多

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面