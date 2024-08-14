妻北漂1年激戰小王20次　夫氣炸求償百萬

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿強（化名）控訴，妻子北上工作1年，竟趁著工作期間與阿榮（化名）發展婚外情，並在汽車旅館發生至少20次性行為，憤而決定提告求償100萬元。雖然阿榮矢口否認，但台中地院法官不採信，日前判他應賠償阿強28萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲阿榮被指控與阿強的妻子發展出不正當交往關係。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿強在判決書中主張，妻子2022年間因交友軟體結識阿榮，並透過對方得知有工作機會，於是詢問是否可以北上工作，他沒有多想便同意了，沒想到妻子竟與阿榮發展出婚外情，兩人在1年之間至少於汽車旅館發生20次性行為，後來因為阿榮欠錢不還，妻子才向他坦承外遇。

阿強表示，當下他曾打電話告知阿榮的家人，要求阿榮不要再與妻子接觸，然而，對方隨後又以有工作需求等理由，再度與妻子取得聯繫，讓他無法接受，憤而決定提告求償100萬元。

阿榮則辯稱，他與阿強的妻子是透過網路認識，起初女方聲稱已經離婚，後來阿強與他的家人聯繫，女方依舊聲稱已無婚姻關係；此外，阿強的妻子曾傳訊息向他要錢未果，就說要向阿強坦承雙方關係，他懷疑兩人是有計畫來向他索要金錢。

不過，台中地院法官認為，阿榮的家人確實曾接獲阿強的電話，因此可以推斷，阿榮最遲應該在去年5月中旬就知道女方已婚的事情，兩人卻一直交往至同年12月，期間曾發生性行為，的確已經侵害到阿強的配偶關係身分法益，且情節重大，最終不採信阿榮的說詞，並判他應賠償28萬元較為適當，全案仍可上訴。