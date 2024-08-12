獨／秀泰二公子認了偷吃小模！廖偉翔向正宮道歉　律師3聲明曝

▲秀泰影城副總經理廖偉翔（右），驚傳外遇小模，正宮心碎提告。（圖／ETtoday資料照片)



記者黃宥寧、吳佩蓁／台北報導

藝人Linda（廖語晴）的弟弟、連鎖影城秀泰集團的二代副總經理廖偉翔，遭爆外遇同居長相甜美的小模，正宮發現2人親密合照，憤而提告求償200萬元，士林地院審理，判小模須賠35萬元。對此，廖偉翔透過律師發聲明，表示他和妻子早因個性不合，分居多年，目前正在進行離婚訴訟，因私事佔用社會資源，向社會大眾深表歉意。

對此，廖偉翔透過永然聯合法律事務所發3點聲明：

一、本所當事人廖偉翔先生與其配偶洪女士，雙方因彼此個性、觀念等因素，導致分居多年，且目前已在法院進行離婚訴訟之法律程序。

二、本所當事人廖偉翔先生與陳小姐交往乙事，已在事發之第一時間即與其配偶道歉，洪女士亦與陳小姐彼此已經有 了法律上處理。

三、本件新聞報導事件，均屬本所當事人廖偉翔先生個人私事，與社會公益無關，對於因為此事而佔用社會資源乙事，也在此向社會大眾深表歉意。

正宮主張她於2008年與廖偉翔結婚，婚後育有2名孩子，並為了照顧孩子長期在國外居住。怎料，2020年小模介入了他們的婚姻，2人不僅在北市內湖區租屋同居，親密行為還包括傳送視訊艷照、在過年期間賞花燈時臉貼臉合照，以及互拍熟睡照片等，心碎請求200萬元精神慰撫金。

法官勘驗小模寫給廖偉翔的電子郵件，內容提到：「其實一切的結果我也要負責任」、「是我接受了你想要的方式去維繫感情」、「但是我早就說過三角關係總有人必須受傷離去長痛短痛而已」、「也和老婆說聲抱歉」認定2人交往期間，小模早知廖已婚，且已逾越一般男女與異性交往程度之行為，使正宮婚姻圓滿破裂，判小模須賠35萬元。

相關新聞：

獨／秀泰集團二公子驚爆偷吃！同居小模傳豔照 正宮心碎怒告