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社會 社會焦點 保障人權

急診被要求降低音量　咆哮男還想打護理師！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

有多項前科的中年男子阿興（化名）今年6月間因不滿被護理師要求降低說話音量，竟對護理師咆哮，甚至作勢毆打，因而挨告。基隆地院法官日前審理此案，認定阿興對醫事人員以恐嚇方法，妨害其執行醫療業務，違反醫療法，判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲護士。（圖／CFP）

▲阿興對護理師咆哮、作勢毆打。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興今年6月間在某醫院的急診室內，被護理師要求降低說話音量，竟心生不滿，他明知對方正在執行醫療業務，仍大聲咆哮，甚至作勢毆打；現場其他人見狀，立刻幫忙制止阿興，同時報警。

阿興到案之後，面對檢警偵訊均坦承不諱。檢方認為，阿興的行為涉犯刑法第305條恐嚇危害安全、醫療法第106條第3項妨害醫事人員執行醫療業務等罪嫌，依刑法第55條規定，請求法官從較重之妨害醫事人員執行醫療業務罪處斷。

基隆地院法官認為，阿興僅因不滿被要求降低音量，就對護理師咆哮、作勢毆打，不僅妨害醫事人員執行醫療業務，還破壞了醫療環境與醫事人員執行醫療業務的安全保障，損害醫病關係，考量到他過去有傷害、妨害自由、公共危險、毒品等前科，最終認定他對醫事人員以恐嚇方法，妨害其執行醫療業務，違反醫療法，判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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