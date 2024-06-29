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社會 社會焦點 保障人權

天氣太熱偷2支冰棒！　男貪30元重罰18萬

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子有竊盜及毒品前科，去年7月間他闖進新北市某民宿行竊，被老闆娘撞見之後，仍不顧阻攔，將從冰箱中取得的2支冰棒（共30元）偷偷帶走。基隆地院法官日前審理此案，並依侵入現有人居住建築物竊盜罪，判處林男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲▼冰棒示意圖。（圖／CFP）

▲林男疑似因為天氣太熱偷走2支冰棒消暑，結局超慘。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，林男2020年間因竊盜及毒品案件，被法院判處有期徒刑8個月、2次7個月及2次6個月，應執行刑期為2年5個月，直到2023年1月才因為縮短刑期執行完畢，沒想到他出監僅僅經過半年，就又再度觸法。

林男去年7月12日傍晚5時許闖入新北市某民宿，徒手竊取冰箱內的2支冰棒，共計30元，雖然當場被老闆娘抓包並喝止，他仍無視阻攔偷偷將冰棒藏起來，隨即逃離現場。

警方接獲老闆娘報案，很快便循線逮到林男，他到案之後也坦承行竊。基隆地檢署檢察官認為，林男本次犯行與前案的犯罪類型、罪質、目的、手段及法益侵害結果高度相似，可見他的法律遵循意識及對刑罰的感應力都很薄弱，因此決定依據刑法第47第1項規定，向法官建請加重其刑。

基隆地院法官認為，林男不思以正當途徑獲取財物，反而做出偷盜行為，可見他不知道尊重別人的財產權，法治觀念明顯薄弱，考量到他已經坦承犯行，最終依侵入現有人居住建築物竊盜罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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