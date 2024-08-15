飯店房間1物品「竟是細菌溫床」很常被忽視　專家：比你想像中更髒

▲飯店常見1物品竟是細菌溫床，毛髮專家「很常被忽視」。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

飯店在前一名房客離開後，都會徹底清潔房間、更換床單、毛巾及一次性物品。有一名專門研究頭髮、頭皮相關疾病及治療方式的專家透露，有研究顯示飯店的吹風機最容易被工作人員忽略或是並未適當清潔，變成細菌和各種微生物的溫床。

根據英國Mirror報導，專門研究頭髮、頭皮相關疾病及治療方式的髮質管理與毛髮學家傑基（Jacqui McIntosh）表示，美國有一項研究找了多間不同星級、住宿價格的飯店進行取樣，發現工作人員在整理房間時，最容易忽略的東西是吹風機，「它比你們想像中的更髒」。

傑基指出，頭髮和頭皮中其實潛藏著非常多的細菌或微生物，一旦飯店房間中的吹風機未正確清潔或很少清潔，將變成細菌和各種微生物的溫床，旅客使用後就可能有健康上的風險，「當這些討厭的微生物進入你的頭髮和頭皮，就可能會引發感染、破壞毛囊以及減緩頭髮生長」。

傑基說，長期被忽視或未正確清潔的吹風機中，裡面除了細菌、微生物外，可能還含有灰塵、黴菌和其他隱藏的污染物，這些東西不僅不衛生，更是頭皮的麻煩製造者，可能導致頭皮發炎、頭皮屑、暗沉、毛躁，甚至是掉髮。

傑基還說，吹風機也可能會吸入斷裂的頭髮，一旦吹風機的通風口被嚴重堵塞時，就可能導致吹風機加熱效果不穩定，「就像一顆隨時會爆炸的定時炸彈，堆積在設備裡的碎屑會導致機體過熱，增加頭髮或頭皮燒傷的風險」。

除此之外，吹風機裡被忽視的灰塵、黴菌和其他汙染物，都是「頭皮的麻煩製造者」，不僅衛生欠佳，也可能讓許多人的頭皮發炎、孳生頭皮屑、導致暗沉、毛躁甚至掉髮。