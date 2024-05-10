罰站5hrs「吹風機燙頭」　狠母虐死1歲女嬰...重判11年半定讞

▲狠心母親虐死自己的女兒，最高法院將她判刑11年半定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園35歲的廖姓母親，只因年僅1歲10月大的女兒不服管教，竟罰站5小時，還以吹風機燙頭，推倒、虐打等方式，對待女兒，造成女兒顱內出血，送醫插管20多天後不治。最高法院審理後，將廖女判刑11年6月定讞。

判決指出，廖女與丈夫共育有一對龍鳳胎，2夫妻於2020年中搬到桃園平鎮區居住。女兒年紀雖小但不服管教，廖女在2020年6月到8月間，3度要求女兒罰站，從深夜11點站到凌晨4點。不僅如此，她也在女兒罰站期間，將女兒推倒，頭部撞到磁磚，甚至還以鞋拔毆打女兒，拿吹風機燙女兒。

廖女多方虐待女兒，直到當年8月19日晚間，才發現女兒沒了呼吸心跳，趕緊送醫急救。醫院收治時，發現女童全身是傷，因此通報社工警政單位。至於女童則是病情嚴峻，插管治療20天後仍不治身亡。檢方逮捕廖女，並依照「家暴傷害致死罪」提起公訴。

法院審理時廖女否認犯罪，辯稱女兒是自己摔傷、打鬧受傷，還說女兒身上的骨折，是她自己從餐桌上摔下；另外也說女兒的顱內出血，是因為跟兒子2人拿安全帽打鬧所致，並非自己虐打造成。但一審法院不採信，更發現同齡的兒子身上完全沒有傷痕，法官認為廖女對女兒「冷漠無情」，重判12年6月。

案件上訴二審後，高等法院審理後，仍認定廖女有罪。考量她始終否認犯罪，雖然辯稱因照顧雙胞胎壓力很大，但高院認為她不應該將疲累、怨懟情緒轉嫁女兒，動輒施加暴力，害女兒飽受凌虐傷害之苦，終因顱內出血之傷勢，枉送寶貴性命。因此高院仍將她重判有期徒刑11年6月。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。