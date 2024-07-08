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iPhone進水「別傻傻用吹風機」5招救援！蘋果官方再曝1大忌

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲手機進水，千萬別拿吹風機來吹。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人手機不離身，因此可能在如廁、泡澡與大雨之中，不慎讓iPhone進水！對此，科技網站「iPhone瘋先生」曝5招神自救，最重要先關機斷電，還有擦拭表面水分，讓微小水分排出來，過程中千萬不可用吹風機，也不可丟米缸，小心導致內部零件熱傷害，以及米粒跑進充電孔就更麻煩了。

「iPhone 瘋先生」網站指出，一旦手機跳出「iPhone進水警告」訊息時，代表偵測到Lightning或USB-C內有液體，進而造成無法充電，這時5大緊急處理就很重要。先立即關機斷電→擦拭表面水分→排出孔隙水分→置乾燥環境→觀察是否有異常，詳細解釋如下。

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手機立即斷電

這是最重要的步驟，防止水分在通電的情況下造成短路，以避免內部零件損壞。

擦拭表面水分

使用柔軟布料擦拭表面水分，特別注意的是，切勿使用吹風機或其他加熱器來加速烘乾，恐造成熱損壞。另外，也不建議使用細小物品來擦拭充電孔，像是「棉花棒、牙籤或針」等。

排出孔隙水分

細小液體容易卡在充電孔內，此時將iPhone充電孔朝地面，接著輕拍手機，可幫助排出孔洞中的水分。若聽筒也被液體卡住，「瘋先生」網站有的自製「排水捷徑」腳本，能利用揚聲器的聲波將水滴震出來。

放置乾燥環境

將手機放置在乾燥、通風良好的地方30分鐘，室內可搭配除濕機，或是乾燥包的。若是進水嚴重的話，建議置放24小時以上。

「瘋先生」也提醒，蘋果官方曾建議，千萬不可把手機掉入「米桶、米袋」除濕，要是米粒跑進去充電孔洞就麻煩大了。

觀察是否有異常

經上述4個步驟自救，觀察手機是否有無法充電、觸控不靈敏、板內有無水痕等，若出現異常就務必將iPhone送去官方店家檢測送修。

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