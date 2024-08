車禍2幼童甩出車外！　僅穿尿布「高速公路趴趴走」畫面曝光

▲車禍2幼童甩出車外,僅穿著尿布在高速公路上到處跑。(圖/翻攝自X)

記者張方瑀/綜合報導

美國德州高速公路日前發生一起車禍,其中一輛車翻覆數圈後,車上2名幼兒竟被甩出車外,僅穿著尿布在公路上四處走動,畫面險象環生。

Two toddlers, still in their diapers, walked away fine after being ejected from a Jeep that had flipped on a Texas highway



