車禍2幼童甩出車外！　僅穿尿布「高速公路趴趴走」畫面曝光

▲車禍2幼童甩出車外，僅穿著尿布在高速公路上到處跑。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

美國德州高速公路日前發生一起車禍，其中一輛車翻覆數圈後，車上2名幼兒竟被甩出車外，僅穿著尿布在公路上四處走動，畫面險象環生。

Two toddlers, still in their diapers, walked away fine after being ejected from a Jeep that had flipped on a Texas highway



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根據《紐約郵報》報導，這起事故發生在11日晚間，當時有2輛汽車在10號州際公路發生擦撞，其中一輛車翻覆數圈後，車上的成年人和2名幼童被甩出車外。

從曝光的行車紀錄器畫面可以看到，2名幼童全身上下僅穿著尿布，其中一名孩子試圖站起來，另一個孩子則四處行走張望，後來有2名成年人立刻跑向兩名孩子，並將他們抱起。

當地警方表示，受傷的成年人和幼童都已被送往醫院，所幸沒有生命危險，目前事故原因仍在調查當中，無法確認在車禍發生時，孩子們是否有坐在安全座椅上。