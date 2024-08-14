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高鐵中秋疏運「加開136班加班車」　8／16開搶

▲▼高雄,左營,台灣高鐵,高鐵左營站,高鐵列車。（圖／記者姜國輝攝）

▲中秋疏運，高鐵加開136班加班車。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋節將至，由於當天為周二，雖然沒有連假，不過預期不少民眾請假周一安排4天連假，台灣高鐵公司今（14日）宣布，中秋疏運將加開136班加班車，8月16日周五凌晨起開賣。另高鐵也公告6班列車自由座車廂僅限2節。

9月17日中秋節即將到來，由於今年中秋節為周二，雖未形成連續假期，但預估仍有不少民眾可能安排連續休假，為加強服務旅客返鄉團聚或彈性調整假期旅運需求，台灣高鐵今宣布，自9月13日至9月18日規劃為期6天的中秋節假期疏運，期間共加開136班次列車，包括南下54班、北上82班，總計6天提供1,082班次的旅運服務，疏運期間各車次列車自8月16日凌晨零時起開放購票。

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另台灣高鐵也提醒，9月13日南下之1337、1173車次；9月15日北上之1336，以及9月17日北上之1336、1698、1296車次，此6車次僅提供11-12車作為自由座車廂；該6班車次抵達端點站時間將超過凌晨零時，最晚至凌晨0時30分抵達端點站，提醒搭乘該6車次旅客要留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁。

高鐵公司表示，中秋疏運期間，將針對台中以北區間自由座需求較高時段，特別擴大自由座運能。另搭乘自由座的旅客，建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車，節省寶貴時間。

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