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社會 社會焦點 保障人權

嘉義翁腳踏車當「助行器」嗆台鐵女站務員　公所：他確實是身障者

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

台鐵嘉義大林站一名女站務員因勸阻旅客在車站內騎腳踏車，先後遭毆打3次，不料其中一名施暴老翁13日在民進黨嘉義縣議員江志明陪同下，帶著10多人又找上受害女站務員，不僅再次違規騎腳踏車，還表示該自行車是「助行器」、「為何不能騎？」直到台鐵報警後才離開。事件曝光後，江志明臉書也被網友灌爆，網友紛紛質疑「小兒麻痺騎腳踏車?」「身障不便然後騎脚踏車當輔具？」，對此，公所回應，該陳姓民眾從小有小兒麻痺，確實是殘障者。

▲▼議員陪施暴者嗆台鐵女站務員　臉書遭灌爆：支持嘉義修法打人無罪。（圖／翻攝畫面）

▲議員傳出陪施暴者嗆台鐵女站務員。（圖／翻攝畫面）

這名女站務員依規定阻止旅客在站內騎腳踏車，遭毆打、恐嚇3次，未料其中一名施暴老翁13日竟帶著民代江志明、里長及電視台記者等10多人，在沒買票的情況下衝進大林站示威，還在月台到處尋找女站務員，甚隊至邊騎腳踏車邊嗆聲「為何不能騎？」

江志明向女站務員表示，這位老翁是殘障人士，又不是每個人都這樣，應該要給老翁通融、行個方便，「現在輿論都是導向我們不對，這樣不對」，至於所謂肢體碰觸的部分，「可能是你要對他怎樣的時候，他會用手去『撥』開」。事後，女站務員傳訊向台鐵產業工會秘書長朱智宇求助，「抱歉，我又被打了」、「想知道監視器假如只照到旅客捶我手臂的背影，告傷害能成功嗎？」

整起事件曝光後，引起網路公憤，大量網友湧入江志明臉書留言譏諷「在地議員是當成流氓了嗎？誰投的啊！」、「支持議員！我們一定要修法讓嘉義縣打人無罪！讓人人都可以在月台上騎腳踏車！」不少網友更質疑「小兒麻痺騎腳踏車？」、「身障不便然後騎脚踏車當輔具？」

對此，公所回應，該陳姓民眾從小有小兒麻痺，確實是殘障者，至於殘障級別礙於個資法不便說明。

▲▼議員陪施暴者嗆台鐵女站務員　臉書遭灌爆：支持嘉義修法打人無罪。（圖／翻攝自臉書社團／靠北台鐵）

而江志明今（14）日一早以趕著跑行程婉拒受訪，只表明「我們不是去嗆聲，是去溝通而已啦」。江志明的弟弟出面代為解釋，表示江志明用意是在幫身心障礙者反映問題，看台鐵能不能站在一個服務的角色，盡量寬容身心障礙者，只是去解決一個問題，「怎麼會變成這個樣子？」

▼民進黨嘉義縣議員江志明的弟弟代兄出面說明。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼民進黨嘉義縣議員江志明的弟弟。（圖／記者翁伊森翻攝）

江志明的弟弟強調，因為都會收到陳情事件，是陳情民眾邀請他們一起去，「怎麼會是議員帶隊」，他們希望扮演的是和事佬的工作，卻「公親變事主」，直呼很衰。

▲▼民進黨嘉義縣議員江志明。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民進黨嘉義縣議員江志明以趕行程為由上車離去。（圖／記者翁伊森翻攝）

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