出去玩「到景點先拍照」能救命！過來人認證：很快就找到了

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

出遊的時候，隨時隨地拍照居然可以救命！日本警視廳日前發文指出，每次和家人一起出去玩時，都會先拍下孩子當天的照片，「如果孩子不小心走失了，可以馬上回憶起他們當天的穿著」。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」也在粉專轉發提醒，「日本玩的時候，到達景點時請先拍照」，話題引發討論。

日本警視廳的貼文指出，每次和家人一起出遊時，都會先拍下孩子當天的照片，這樣如果不小心走失了，就可以馬上記起小孩當天的穿著，「如果兄弟姊妹穿著同樣的衣服，辨識起來就更容易了。」

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「魚漿夫婦」便轉發貼文，「日本警視廳的叮嚀也請大家注意」，提醒台灣人，「來日本玩的時候，到達景點時請先拍照～因為不確定需不需要緊急避難，所以大家要特別注意噢！」

看到貼文後，眾人紛紛點頭，「真的是很好的建議，像我從來不會記得孩子今天穿什麼」、「跟停完車要拍張照一樣意思」、「現在外出到人多的地方都會先拍照」、「我跟家人們外出遊玩也會拍照，以防萬一，走丟時能拿照片出來說穿什麼、長怎樣。」

其中，還有網友表示，「一定要記得鞋子的樣子！如果是綁架，歹徒可能會給小孩換衣服，但是合腳的鞋子不好找」、「我也曾經抱著哥哥，找亂跑不見的弟弟，『請問沒有看到一個小男生穿像這樣（指）一模一樣的？』很快就找到了，從此之後更堅定了我讓他們穿兄弟裝的信念。」