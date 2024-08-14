睽違18年重返職場　雲嘉南分署職前訓練助全職媽媽再就業

▲現年50歲的李佩蓉感觸特別深，透過參加雲嘉南分署委外辦理的「飯店旅館房務訓練班」，歷經280小時專業訓練，投身飯店業房務員，亮眼表現，至今穩定就業8個月。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全職媽媽想二度就業不容易，更何況睽違18年！現年50歲的李佩蓉感觸特別深，想重返職場卻飽受挫折，透過參加雲嘉南分署委外辦理的「飯店旅館房務訓練班」，歷經280小時專業訓練，2個月後結訓即投身飯店業房務員，亮眼表現、屢獲肯定，至今穩定就業8個月。

她欣慰笑說：「感謝自己勇敢踏出第一步！」，孩子大了她也跟著成長找到人生第二春，感謝職訓讓她無縫接軌找到生活重心，避開空巢期孤寂，換來滿滿收穫與成就。

李佩蓉說，高中畢業進入紡織廠工作15年，婚後孩子出生當了18年全職媽媽，如今孩子皆已成年，近年傳產式微，家中銑床工廠生意也大不如前，因此決定重回職場協助分擔家計，但過程並不順利，「雖然不斷求職失敗讓我感到沮喪，但我仍沒放棄」她曾到食品加工廠擔任作業員，但因不適應工作內容而離職，朋友知道後推薦她參加南分署委由伽碩職訓中心辦理的「飯店旅館房務訓練班」職前訓練課程，不僅直接把飯店房務設備搬到課堂上，還有專業師資與完整的實務教學，讓她決定給自己機會，上網了解後便報名參加。

「房務員工作不是表面上看得簡單！」，李佩蓉一開始天真的認為房務工作不就是付出勞力打掃而已，經過280小時專業訓練後，了解到房務工作細節與要點，必須做到迅速、確實，除了完成度還要求得在最短時間內整理完成，「幸好上課訓練足夠，讓我能一做就上手」李佩蓉說多虧參加職訓課程，才能快速銜接職場，發揮該有的工作效率，班上老師也說佩蓉上課認真，每個步驟細節她都不厭其煩地練習到完善，自我要求很高。

這段過程不僅讓她重拾自信也找到自己的目標與價值，目前在台南晶盈親旅大酒店擔任正職房務員工作，她很開心能遇到好同事、工作有成就感又能兼顧家庭，李佩蓉也呼籲想重返職場的二度就業婦女們，勇敢走出來，善用政府資源提升職能，打造職涯第二春。

雲嘉南分署長劉邦棟說，南分署每年與民間辦訓單位合作，開辦種類豐富的職前訓練課程逾100多班，特色是理論與實務完美結合，助民眾習得一技之長，提升競爭力。凡年滿15歲以上，有就業意願的失(待)業者皆可報名，一般民眾只需負擔2成訓練費，非自願離職、特定對象身分及中高齡者參訓全額免費；若符合特定條件還有機會申請職業訓練生活津貼，減輕參訓期間的生活負擔。

劉邦棟還補充，勞動部為鼓勵協助中高齡與婦女朋友重返職場，提升勞參率，推動「壯世代就業促進獎勵」與「婦女再就業計畫」，求職者如符合資格，經公立就業服務機構推介就業，穩定就業達90日以上，就有機會領取就業獎勵金，最高可領6萬元，幫助中高齡及二度就業朋友勇敢踏出求職第一步；政府亦鼓勵雇主僱用中高齡者及高齡者、二度就業婦女等失業勞工，雇主透過全國各地公立就業服務據點提供求才媒合服務，每人每月獎助雇主最高1萬5000元，最長12個月。

南分署113年下半年委外職前訓練課程陸續開班，包含現在最夯的「半導體ESG永續規劃師認證班」、「半導體製程基礎培訓班」等課程，此外還有「金融事務人才培育班」與「農漁畜產品加工技術與應用實務班（餐飲課程）」等可報名，開課詳情可至台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw/)或撥打雲嘉南分署電話06-6985945轉分機1599洽詢；欲了解相關補助計畫可撥免付費服務專線0800-777-888或逕洽各地就業中心。