Google Pixel 9系列手機價格、上市日期公開　挑戰最大最薄手感

記者蘇晟彥／台北報導

Google 14日宣布全新硬體產品上市，包含手機Pixel 9系列（9 Pro、9 Pro XL）、Pixel 9 Pro Fold、Pixel Watch 3 以及 Pixel Buds Pro 2。對此，產品將逐步在各通路販售，但電信業僅在中華電信及台灣大哥大販售，而在會後聯訪，針對記者提問定價是否偏高，官方則回應有經過市場調查才決定出價格。

▼Google全新Pixel 9系列14日在台灣上市。（圖／記者蘇晟彥攝）



今年的 Pixel 9 系列重新設計了手機外觀,透過強化 Pixel 經典相機列的設計,讓它成為整個系列設計的焦點。除了吸睛的時尚外觀，Pixel 9 系列的耐用度也比前一代 Pixel 8 系列提升兩倍。全新的滑順圓弧邊角設計，能夠帶來穩固且順暢的握持手感。

在 Pro 機型上,我們今年第一次推出了兩種尺寸,分別是具備 6.3 吋螢幕的 Pixel 9 Pro 、以及 6.8 吋螢幕的 Pixel 9 Pro XL。兩款手機都使用了霧面玻璃背蓋搭配拋光金屬邊框,為整體增添更具質感的時尚外型。除了顯示螢幕尺寸和電池容量外,Pixel 9 Pro 與Pixel 9 ProXL 擁有相同的規格和功能,滿足使用者想要擁有進階手機功能但偏好小尺寸輕巧手感的需求。

Pixel 9 Pro 與 Pixel 9 Pro XL 使用了我們目前畫質呈現最好、最亮的 Super Actua 顯示螢幕，除了能呈現更鮮豔的畫面細節外，即使在豔陽高照的環境也能清楚展示螢幕上的內容。同時也帶來全新 4,200 萬像素且支援自動對焦的前鏡頭,在低光源的環境下也能拍出清晰動人的自拍照。

Pixel 9 將推出曜石黑、陶瓷米、嫩芽綠、莓果粉四款顏色，售價為新台幣$ 26,490元起，將於 8 月 22 日正式上市；Pixel 9 Pro 與 Pixel 9 Pro XL 推出曜石黑、陶瓷米、霧灰色、石英粉。四款顏色，售價分別新台幣$ 33,490元、$ 39,990 元起,將於 8 月 22 日起陸續上市。

此外，順應AI浪潮，在Pixel 9 相機 AI 功能中新增「一起拍」功能，對於獨行俠來說，無論是家族旅行或好友出遊，留下一張完美大合照往往是最具挑戰的環節,往往都會有一個「指定攝影師」在鏡頭外掌鏡,但自己卻沒有出現在照片中。全新的「一起拍」功能透過 AI 技術,透過合成的方式,將兩張擁有相同背景與角度的照片，拼接成一張一張所有人都在畫面內的完美合照，讓你不再需要隨時攜帶腳架或請陌生路人幫你拍照。

Pixel 9 Pro Fold 兼具纖薄與耐用的大螢幕設計

Pixel 9 Pro Fold 是目前台灣市面上最薄、擁有最大顯示螢幕的摺疊手機,讓使用者享受較大的螢幕與方便攜帶的便利性。今年，Pixel 9 Pro Fold 採用全新轉軸，可以輕鬆、滑順地就把手機完全攤平。透過 8 吋的 Super Actua Flex 螢幕，Pixel 9 Pro Fold 螢幕的亮度比前一代提升 80%，讓使用者在戶外或艷陽環境下也可以清楚看見螢幕呈現的內容。

透過 Pixel 9 Pro Fold 掌握豐富 AI 功能

Pixel 9 Pro Fold 擁有全新的 Google Tensor G4 晶片,經過升級優化的處理器能為使用者帶來更流暢的體驗,即使在處理複雜的工作時也能維持高效,並帶來許多廣受 Pixel 喜愛的 Google AI 功能,像是先前介紹過的畫圈搜尋、魔術修圖、完美合照、影片強化器等。更可以使用全新推出的一起拍、自動構圖修正和 Gemini Live 等。

Pixel 9 Pro Fold 是目前台灣市面上擁有最大螢幕的手機，使用者可以透過分割畫面進行多工處理增加辦事效率，像是拖拉移動照片、在 Google Meet 使用雙螢幕讓會議中的每個人都可以看到參加者的臉跟前方環境的畫面等。

Pixel 9 Pro Fold 現已於各大通路開放預購，將推出陶瓷米、曜石黑兩款顏色，售價為新台幣 $56,990 元起,並將於台灣時間 9 月 4 日正式上市。

▼Pixel 9 Pro Fold。

