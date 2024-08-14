臨時會開不成、人事案卡關　綠嘆藍白「無要無緊」：不能無限期延宕

▲立法院黨團協商人事同意權案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院長韓國瑜14日召集黨團協商。對於是否開臨時會，韓國瑜最終裁示請各黨團依法提出。然在三黨未有共識下，臨時會根本開不成。民進黨團幹事長吳思瑤表示，還是希望能盡快處理人事同意權，在野黨「無要無緊」，一直拖下去，民眾的權益將會受到影響。

民進黨團主張加開臨時會處理考試委員、NCC委員人事案，而今協商，藍營強調，身為在野黨，不可能幫執政黨人事背書，因此不會主動召集，就看民進黨是不是有提出1/4委員連署要召開；民眾黨團方面，重申反對召開臨時會處理這兩個人事同意權。

根據憲法第69條規定，立法院遇有左列情事之一時，得開臨時會，一、總統之咨請； 二、立法委員四分之一以上之請求。而按照以往議事慣例，委員提出請求後，院長將針對臨時會召開相關事宜召集黨團協商。

面對今協商結果，吳思瑤直言，臨時會不是說民進黨團想開就開得成，如果是這樣，那他們就不用函請韓國瑜協商，他們釋出善意，但今天結果就是破局。

吳思瑤舉例，考委不能無限期延宕，依據《典試法》，國考等都有程序，若再擺著不處理，將會影響到的是明年上半年的時程，但藍白卻「無要無緊」。

吳思瑤強調，還是希望說能再討論以盡快處理人事同意權，因為現在勢必是會拖到了，但就是不要拖太久。至於民眾黨團總召黃國昌所拋出的提早開議，因也是要等新會期報到，9月初召集協商，開議日要到時候才會確定。