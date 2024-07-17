新住民講座！劉娟手作套繩編織技藝　結合環保時尚更實用

▲▼移民署高雄市第一服務站於今(17)日舉辦新住民家庭教育 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

為幫助新住民融入臺灣社會，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今(17)日舉辦新住民家庭教育暨法令宣導課程，除宣導最新的法令資訊，也邀請大陸新住民劉娟擔任講座，分享家庭關係升溫訣竅，並教導學員創作幸福套繩，促進家人間良好互動，以營造和樂的家庭氣氛。

劉娟認為家人間的相互諒解、關心與支持，能幫助彼此面對壓力和困難，並獲得再出發及成長的動力，創造穩健的家庭關係。她分享自己剛來臺時，雖然沒有語言隔閡的問題，但在行為價值及親職教養等觀念上，卻時常與先生有著不小的摩擦，後來透過參與政府開辦的多元文化活動及培力課程等方式，不但讓家人更瞭解不同文化的差異，進而拉近彼此的感情，她也在先生的支持下，從家庭主婦變成擁有「多元文化」及「親職、婚姻教育」的專業師資人員，兒子更成為她教課時的得力助手。她鼓勵來自各國的新住民善用政府的移民輔導資源以克服異國婚姻生活挑戰，建立和諧幸福的家庭關係。

活動中，劉娟亦教導大家如何運用簡易的包芯棉繩材質，製作五顏六色的手機套繩及鑰匙圈。

她表示，棉繩可拆解並重複利用，再編織成帽子、手環及袋子等物品，時尚又環保，學員們面對實用又吸睛的成品均愛不釋手，並紛紛請劉娟再教導其他套繩編織技藝。新住民小鳳笑說，她準備要將今天編織的「平安」套繩吊飾偷偷掛在先生的車上，他一定會很驚喜！

高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署自110年開辦新住民多元文化人才培訓計畫，迄今已培育出92名優秀的多元文化人才種子講師，投入各縣市服務站推廣多元文化的宣導行列，擔任多元文化的橋樑並拉近各族群間距離，歡迎更多新住民及其子女一起加入宣導的行列。此外，新住民如有生活適應方面的問題，可運用外來人士在臺生活諮詢服務熱線「1990」或至移民署各服務站尋求移民輔導及協助。

