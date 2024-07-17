　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新住民講座！劉娟手作套繩編織技藝　結合環保時尚更實用

▲移民署高雄市第一服務站於今(17)日舉辦新住民家庭教育 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼移民署高雄市第一服務站於今(17)日舉辦新住民家庭教育 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

為幫助新住民融入臺灣社會，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今(17)日舉辦新住民家庭教育暨法令宣導課程，除宣導最新的法令資訊，也邀請大陸新住民劉娟擔任講座，分享家庭關係升溫訣竅，並教導學員創作幸福套繩，促進家人間良好互動，以營造和樂的家庭氣氛。

劉娟認為家人間的相互諒解、關心與支持，能幫助彼此面對壓力和困難，並獲得再出發及成長的動力，創造穩健的家庭關係。她分享自己剛來臺時，雖然沒有語言隔閡的問題，但在行為價值及親職教養等觀念上，卻時常與先生有著不小的摩擦，後來透過參與政府開辦的多元文化活動及培力課程等方式，不但讓家人更瞭解不同文化的差異，進而拉近彼此的感情，她也在先生的支持下，從家庭主婦變成擁有「多元文化」及「親職、婚姻教育」的專業師資人員，兒子更成為她教課時的得力助手。她鼓勵來自各國的新住民善用政府的移民輔導資源以克服異國婚姻生活挑戰，建立和諧幸福的家庭關係。

▲移民署高雄市第一服務站於今(17)日舉辦新住民家庭教育 。（圖／記者陳崑福翻攝）

活動中，劉娟亦教導大家如何運用簡易的包芯棉繩材質，製作五顏六色的手機套繩及鑰匙圈。

她表示，棉繩可拆解並重複利用，再編織成帽子、手環及袋子等物品，時尚又環保，學員們面對實用又吸睛的成品均愛不釋手，並紛紛請劉娟再教導其他套繩編織技藝。新住民小鳳笑說，她準備要將今天編織的「平安」套繩吊飾偷偷掛在先生的車上，他一定會很驚喜！

▲移民署高雄市第一服務站於今(17)日舉辦新住民家庭教育 。（圖／記者陳崑福翻攝）

高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署自110年開辦新住民多元文化人才培訓計畫，迄今已培育出92名優秀的多元文化人才種子講師，投入各縣市服務站推廣多元文化的宣導行列，擔任多元文化的橋樑並拉近各族群間距離，歡迎更多新住民及其子女一起加入宣導的行列。此外，新住民如有生活適應方面的問題，可運用外來人士在臺生活諮詢服務熱線「1990」或至移民署各服務站尋求移民輔導及協助。
 

ET快訊
張國榮愛人爆「與小30歲男友育2子」還賣深情人設！IG關了
特斯拉掉天坑...楊文科衝現場5分鐘就閃人！隔天出國
陽光17歲籃球少年追撞亡！友淚嘆：最後一面竟在殯儀館
川普要台灣付保護費　台積電ADR盤前殺逾4%！跌破180美元
可不可「不只一間分店」集體躺槍！羞辱對話曝光
中捷案首開庭！3刀男淚崩：我不是好東西　向長髮哥鞠躬道歉
快訊／國家警報響了！大雷雨猛轟2地　12縣市升級豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024國際青商會世界大會桃園青埔登場　簽署世界公民責任倡議

新住民講座！劉娟手作套繩編織技藝　結合環保時尚更實用

竹市金山面公園盛大開工　提供市民優質休憩空間

97%用路人不 「停車再開」　每年逾200人死亡…潮州警出招

台南勞工局開辦青少年職涯規劃研習營　助青年定位未來求職方向

為大眾謀福利、為百姓爭權益　陳亭妃：每天都是我的起手式

超罕見！佛陀舍利展「七彩腦髓舍利+233米金剛經」金門展出

涼山英雄賴主恩出征巴黎奧運　周春米期許為屏東爭光

民間企業捐贈物資　台南收容動物大飽口福

輔導及執法並行　台南制定幼兒園自主風險管理檢核表

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

李多慧質問沒到場粉絲　生氣喊：去別的球場？

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影_

40歲孕婦駕車「醫院車道暴衝」　2行人遭撞飛...重傷搶救中

狗狗去世後她再帶回一隻　爸抗拒→每天抱著不放手

萬華深夜「掃黃」　3賣淫女竟跳樓躲警

2024國際青商會世界大會桃園青埔登場　簽署世界公民責任倡議

新住民講座！劉娟手作套繩編織技藝　結合環保時尚更實用

竹市金山面公園盛大開工　提供市民優質休憩空間

97%用路人不 「停車再開」　每年逾200人死亡…潮州警出招

台南勞工局開辦青少年職涯規劃研習營　助青年定位未來求職方向

為大眾謀福利、為百姓爭權益　陳亭妃：每天都是我的起手式

超罕見！佛陀舍利展「七彩腦髓舍利+233米金剛經」金門展出

涼山英雄賴主恩出征巴黎奧運　周春米期許為屏東爭光

民間企業捐贈物資　台南收容動物大飽口福

輔導及執法並行　台南制定幼兒園自主風險管理檢核表

林萱瑜結婚「留前任合照」被罵！　Junior霸氣護愛：什麼好介意？

台中6千坪精華地上權釋出　單元8最低價每坪23萬

議員控2度訪視狼師幼兒園「無關性侵案」　教育局：是全面性稽查

大場面漏網鏡頭！平野惠一看鋒總　但他眼裡只有「建醬」

拿莫全壘打大賽看好林安可　速球王競爭有強敵曾頌恩

台灣黑熊Lanihu傷癒野放3個月「帥氣打卡」　誤中陷阱險截肢

槍擊後首次回擊　拜登：川普對非裔美國人來說是地獄

村民聚餐吃鴨　「4人陷昏迷」體內驗出農藥！疑遭人下毒

鄰居「買中古重機」無限佔位！他賭爛問：怎破解　網中肯回

楊懿珊才傳接駐美副代表！下週先率團赴美　綠營年輕外交人才成軍

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

地方熱門新聞

試管男嬰在「產後護理之家」腦受損亡

嬰產後護理之家亡！家屬怒：滑手機餵奶

三重至鶯歌堤外便道完工　7／18中午開放通車

松鼠惹禍！高雄晚間35戶突停電　

第12次全國童軍大露營台南文化采風國內外童軍都說讚

7年級女生職訓變身冷凍空調達人

萬大電廠回收霧社水庫清淤泥沙　燒製小羊贈清境農場

基市府攜手星宇航空　打造火車站南站候車亭

用文化幣暢遊台南古蹟把古蹟限定商品帶回家

新北就業博覽會7／18登場　50家廠商提供1900職缺

為百姓爭權益　陳亭妃：每天都是我的起手式

「妃熊厲害，台南第一」Logo設計比賽冠軍得主出爐

戶政人員助癌末女復婚　她握拳表「願意」無憾離世

竹市趣野營7月20日登場

更多熱門

相關新聞

嘉檢攜手移民署宣導反詐騙

嘉檢攜手移民署宣導反詐騙

臺灣嘉義地方檢察署（以下簡稱嘉義地檢署）結合內政部移民署南區事務大隊嘉義縣服務站所辦理之「新住民家庭教育暨法令宣導活動」，向我國籍配偶及日後成為我國公民之新住民宣導常見之詐騙手法型態及遇到詐騙應如何處理，讓新住民及其配偶們瞭解詐騙集團常用話數，若遇到可疑狀況，可撥打165反詐騙專線求證，避免平白損失財產，甚至造成家庭紛爭。

男穿移民署背心「蹭茶室」　過馬路遭撞昏迷

男穿移民署背心「蹭茶室」　過馬路遭撞昏迷

萬華男穿移民署背心遭撞飛！一查竟是假冒慣犯

萬華男穿移民署背心遭撞飛！一查竟是假冒慣犯

移民署行動服務列車抵桃園　訪視新住民

移民署行動服務列車抵桃園　訪視新住民

從內蒙古到臺灣　林峰用畫傳遞文化

從內蒙古到臺灣　林峰用畫傳遞文化

關鍵字：

移民署徐志權新住民教育劉娟

讀者迴響

熱門新聞

東京30歲女子遭集體性侵！日本國腳人在現場　當場被逮捕

親友肉搜擋道駕駛　駕駛討道歉

可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

即／瞞已婚哭了　啦啦隊女神證實：我離婚了

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

可不可女店員被炎上！「親友疑出面」狂求刪文

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

領錢了！明起15項給付接力入帳　185萬人平均領1.87萬元

全球最罕見鯨魚沖上海灘　人類未見過活體

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

試管嬰入住10天窒息亡　母淚訴護理之家沒道歉

培諾米達信義幼兒園毛畯珅案！監院發聲

天赦日遇「關聖帝君聖誕」　錯過再等57年

快訊／台南男女受困住處電梯3天

更多

最夯影音

更多

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面