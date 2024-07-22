獨／移民署爆內鬼！暗網PO文出售含署長通訊錄　開價81萬被鎖定



▲暗網論壇出現駭客販售移民署通訊錄，包含署長鍾景琨資料 。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

近來有民眾在暗網論壇發現有署名「SorryBB」網友以1500虛幣門羅幣（約81萬元新台幣）價格要販售移民署官員的內部聯繫資料，內容除了移民署長鍾景琨的資料，還包含該署國境事務大隊包含科長、視察、專員、科員等包含姓名、性別、任職年月及內網電郵、分機、警用電話等資料，但知情人士透露，這批外流的移民署內部通訊資料已經是舊的並未更新，加上並無同仁個人的私人手機、住址及歷年功績考核等資訊，「說穿了就是舊的內部通訊錄」。

雖然移民署強調該份流出資料應屬內部過期的通訊錄，但移民署22日下午仍派該署資訊科長到刑事局偵2大隊提告暗網駭客觸犯《刑法》132條「洩露國防以外之機密罪嫌」，移民署資訊組和政風單位進行初步內部調查，原先鎖定一名原先在移民署桃園機場的國境事務大隊服務的男性員工涉案。

據了解，該名被懷疑對外公布販售內部通訊錄的犯嫌，為曾任國境事務大隊的男性佐理員，但該男到職後與國境安檢工作格格不入，甚至每天上下班須通過安檢門掃描他也不願意，頻頻向上級反映此舉是侵害人權，加上該佐理員與同仁相處不好，到職不到一年就在去年離職、明顯對該單位懷恨在心，加上該份外流的內部通訊錄效期、與他就職軌跡時序吻合，但移民署對外聲明強調「目前已針對該資料的時序和檔案下載軌跡進行數位見識釐清、目前已鎖定涉嫌外洩內部通訊錄的可疑隊職員工名單」

移民署強調，內部通訊錄為員工內部封閉網路電子信箱及分機等資訊，外部民眾無法有效利用，也未涉及民眾申請案個人資料，且經檢視網路傳散內容，其中許多人員已調離原職務，為早已過時的舊資料，請國人切勿輕信或好奇購買，避免受到誤導



►獨／無能數位部慘遭創意私房打臉 駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

►獨／補習班負責人針孔偷拍「女高中生如廁」 被搜出上百影片墜樓亡

►「喪屍煙油」入侵台灣首曝光 可鏘到「身體對折」成夜店新寵

