　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／移民署爆內鬼！暗網PO文出售含署長通訊錄　開價81萬被鎖定

▲暗網論壇出現駭客販售移民署通訊錄，包含署長鍾景琨資料 。（圖／記者張君豪攝）
▲暗網論壇出現駭客販售移民署通訊錄，包含署長鍾景琨資料 。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

近來有民眾在暗網論壇發現有署名「SorryBB」網友以1500虛幣門羅幣（約81萬元新台幣）價格要販售移民署官員的內部聯繫資料，內容除了移民署長鍾景琨的資料，還包含該署國境事務大隊包含科長、視察、專員、科員等包含姓名、性別、任職年月及內網電郵、分機、警用電話等資料，但知情人士透露，這批外流的移民署內部通訊資料已經是舊的並未更新，加上並無同仁個人的私人手機、住址及歷年功績考核等資訊，「說穿了就是舊的內部通訊錄」。

雖然移民署強調該份流出資料應屬內部過期的通訊錄，但移民署22日下午仍派該署資訊科長到刑事局偵2大隊提告暗網駭客觸犯《刑法》132條「洩露國防以外之機密罪嫌」，移民署資訊組和政風單位進行初步內部調查，原先鎖定一名原先在移民署桃園機場的國境事務大隊服務的男性員工涉案。

據了解，該名被懷疑對外公布販售內部通訊錄的犯嫌，為曾任國境事務大隊的男性佐理員，但該男到職後與國境安檢工作格格不入，甚至每天上下班須通過安檢門掃描他也不願意，頻頻向上級反映此舉是侵害人權，加上該佐理員與同仁相處不好，到職不到一年就在去年離職、明顯對該單位懷恨在心，加上該份外流的內部通訊錄效期、與他就職軌跡時序吻合，但移民署對外聲明強調「目前已針對該資料的時序和檔案下載軌跡進行數位見識釐清、目前已鎖定涉嫌外洩內部通訊錄的可疑隊職員工名單」

移民署強調，內部通訊錄為員工內部封閉網路電子信箱及分機等資訊，外部民眾無法有效利用，也未涉及民眾申請案個人資料，且經檢視網路傳散內容，其中許多人員已調離原職務，為早已過時的舊資料，請國人切勿輕信或好奇購買，避免受到誤導


►獨／無能數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

►獨／補習班負責人針孔偷拍「女高中生如廁」　被搜出上百影片墜樓亡

►「喪屍煙油」入侵台灣首曝光　可鏘到「身體對折」成夜店新寵

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」
快訊／凱米來襲！北市7／24「大稻埕煙火」取消　明起活動暫停
北市水門明下午4點「只出不進」　蔣萬安：中央擬24日早上關水
快訊／新北虐童2惡師曾獲「資深表揚」　教育局撤銷資格
凱米颱風「強碰年度大潮」！專家：留意海水倒灌　警戒區一次看
詐騙集團隱身三重宮廟！　警攻堅逮11人
凱米「登陸3縣市」機率過半　猛烈雨勢至少2天半

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

單親媽iPhone14放車上消失！追出白衣女拿的...還機但少了sim卡

台中特斯拉下坡逆向撞貨車　滿地藍色電池液！維修費估150萬

異物是它！2歲男童誤吞「4cm粉色玩具球」險死　緊急夾出搶命

淡水建案工地濺血！因配料起衝突...鋼筋工遭2電班工K爆頭昏迷

喝2瓶米酒後與妻小下水避暑！45歲男魂斷三峽溪　10歲兒沒了爸

弘仁會洗錢水房隱身三重宮廟！警兩波攻堅逮11人　2收押4交保

凱米來勢洶洶！東北部海域風浪增強　龜山島23日起封島4天

快訊／台南望月橋1男落水　被救起無生命跡象...送醫恢復心跳

快訊／台中2歲童「誤吞玩具塑膠球」！　一度無呼吸心跳

中午遊三仙台風景區　7旬翁中暑跌倒！警消迅速送醫

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

林俊傑是香菜Lover

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

17歲少年搶老人手機　逃逸3秒後遭公車撞死

單親媽iPhone14放車上消失！追出白衣女拿的...還機但少了sim卡

台中特斯拉下坡逆向撞貨車　滿地藍色電池液！維修費估150萬

異物是它！2歲男童誤吞「4cm粉色玩具球」險死　緊急夾出搶命

淡水建案工地濺血！因配料起衝突...鋼筋工遭2電班工K爆頭昏迷

喝2瓶米酒後與妻小下水避暑！45歲男魂斷三峽溪　10歲兒沒了爸

弘仁會洗錢水房隱身三重宮廟！警兩波攻堅逮11人　2收押4交保

凱米來勢洶洶！東北部海域風浪增強　龜山島23日起封島4天

快訊／台南望月橋1男落水　被救起無生命跡象...送醫恢復心跳

快訊／台中2歲童「誤吞玩具塑膠球」！　一度無呼吸心跳

中午遊三仙台風景區　7旬翁中暑跌倒！警消迅速送醫

川普與澤倫斯基通話盼和平　俄：只對烏克蘭投降有興趣

單親媽iPhone14放車上消失！追出白衣女拿的...還機但少了sim卡

中颱凱米來了！明起「全台景點休園、活動暫停」一次看

以色列發出「哈雷迪」徵兵令　國防部：首波1000人服役

快訊／凱米來襲！北市7／24「大稻埕煙火」施放取消　明起活動暫停

天生愛耍帥的三大星座男！TOP 1自信感很足　王者霸氣信手捻來不用裝

統一獅註冊高塩將樹最快23日「開箱」　德保拉因喪事返鄉降二軍

YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」　爆他致電想私下和解

超商驚見「老鼠」穿梭貨架！北市衛生局稽查抓「4項衛生缺失」

里港波麗士暖護長者　助穿反光背心保平安被按讚

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

獨／竹科驚傳墜樓命案　36歲工程師頭部重創亡

快訊／板橋篤行路大火！現場慘況曝光

即／桃機旅客爆料「行李裝手榴彈」！航警到場逮人

當眾扒童褲！幼兒園惡師趴地痛哭：對不起

好心收留成私密片女主角！2妹子洗澡被看光

義大Outlet逛街遇到蛇！花車驚見「臭青母蠕動」

新北幼兒園虐8童！3師「扒褲羞辱、倒吊撞頭」惡行曝光

北市女忠孝東路墜樓亡！　案發前曾打給老公

即／台中女社區5樓墜落！送醫搶救中

快訊／與妻兒三峽溪戲水！　新北45歲男搶救無效亡

醫師竟是偷拍狼！　醫院、捷運、賣場全下手

台中Lalaport驚爆偷拍　3正義哥壓制抓人

即／台中2歲童「誤吞玩具塑膠球」！　一度無呼吸心跳

北市青鳥書店爆衝突　25歲工讀生揍女店長3拳

更多熱門

相關新聞

獨／駭客暗網賣創意私房會員資料　滅站無法滅證

獨／駭客暗網賣創意私房會員資料　滅站無法滅證

台版N號房「創意私房論壇」從2012年成立以來、首次遭到台灣駭客團體攻擊，並將網頁置換成「對兒少性虐待、性剝削零容忍」宣告，但持續監控該網站的檢警觀察，發現創意私房論壇首頁仍持續保持被台灣駭客置換的頁面，檢警研判網站主持人老馬可能有要事纏身，無法立刻恢復網站，也不排除已在對岸落網。對此刑事局兩岸共打窗口曾向大陸公安部求證，但因兩岸關係緊張，大陸公安對台警問題僅簡短回覆「不予證實」。

獨／數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動攻擊刪除網站

獨／數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動攻擊刪除網站

手作套繩編織技藝　結合環保時尚更實用

手作套繩編織技藝　結合環保時尚更實用

專家憂AI威脅人類　微軟副總裁：不擔心發生「魔鬼終結者」狀況

專家憂AI威脅人類　微軟副總裁：不擔心發生「魔鬼終結者」狀況

美媒：迪士尼遭駭　逾1TB資料外洩

美媒：迪士尼遭駭　逾1TB資料外洩

關鍵字：

暗網駭客移民署通訊錄外洩

讀者迴響

熱門新聞

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

胎兒染色體多個Y！網喊母湯：惡魔基因

今年鬼月最衰3星座公開！

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

獨／竹科驚傳墜樓命案　36歲工程師頭部重創亡

即／拜登宣布「放棄競選連任」

凱米逼近有望放颱風假？蔣回應了

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」

凱米颱風變胖「暴風圈周三上午觸陸」　專家曝風雨最強時間

更多

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

熱門快報

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面