鬼月巧合！高雄大寮「這個地方」13小時連2撞　民眾喊詭異

▲▼大寮區光明路轎車疑天雨路滑發生自撞車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名黃姓男子（30歲）今（10）日凌晨5時許，駕駛T自小客行經大寮區光明路時，疑似天雨路滑發生自撞車禍，撞倒路邊的電線桿，現場轎車零件四散，所幸黃男送醫後沒有生命危險，酒測值為0；由於同一條路在13小時前，同樣發生混凝土車自撞號誌桿車禍，由於正值鬼月，讓附近民眾覺得超詭異。

林園分局表示，今日凌晨5時許獲報報案，稱在大寮區光明路三段發生了一起車禍。大寮所和交通分隊的警員立即趕到現場處理並疏導交通。

事故現場是一輛由30歲的黃姓男子駕駛的小客車，沿著光明路三段從北向南行駛。在事故發生地點，因為彎道和雨天路面上有一些積水，車輛打滑並撞到了路邊的電桿上。黃男受傷送醫，但無生命危險。他的酒測結果為0。整個案件已按照規定進行測繪和照相處理，詳細的肇事原因仍待鑑定。

巧合的是，昨（9日）傍晚4時許16分左右，一輛預拌混凝土車同樣行經光明路三段，也因雨天路滑失控撞斷號誌桿，所幸未波及其他人車，駕駛僅受輕傷，讓附近民眾覺得詭異。

林園分局呼籲所有用路人，在雨天視線不佳的情況下，務必減速慢行，預留足夠的安全反應時間，以免車輛因打滑而駛入對向車道或衝出路外，以提高行車安全性。