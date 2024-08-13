台南民代率眾擋警用靶場　資深媒體人：興建靶場有助地方發展

▲台南市警局計畫在六甲區設置警用多功能靶場及綜合體技館遭到地方反彈。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／綜合報導

台南市警局計畫在六甲區設置警用多功能靶場及綜合體技館，希望提升警力訓練，遭到國民黨議員尤榮智等人率民眾抗議，反對理由主要是希望成立六甲故事館，以帶動地方觀光。對此，台南市警局回應，將持續加強與地方溝通，以科學證據說明靶場不會有噪音、空汙問題，完工後也可提高見警率，同時也有助當地經濟。

資深媒體人方野聞訊後投書主張「擋靶場就是毀治安」，他認為政治人物不該用不切實際的理由，延宕員警本應獲得的用槍訓練，結果可能對當地治安毫無助益，更可能影響目前員警缺乏對用槍時機的判斷，增加警方執勤風險，民眾性命的安危也受影響。

對於有人提出噪音的疑慮，方野認為，空軍最新靶場透過降躁與隔音的室內靶場設計，可以將射擊產生的噪音降低到65分貝以下，遠低於擴音器90分貝或營建工地100分貝，這種新型態的靶場，產生噪音與學校師長講課的聲音差不多，路過民眾根本不會聽見噪音。

另外，他也以本次奧運爆紅的「土耳其射擊大叔」為例，許多射擊選手來自軍警國安背景，設置靶場有助於培養未來的國手，也能提升員警對用槍時機的判斷，呼籲民代支持警察的用槍權。

談到當地民眾關心的地方發展問題，方野表示，美國中西部的靶場周遭因為往來熱絡，在靶場旁甚至形成小型商店街，其實也有助活絡當地經濟。市警局也透過新聞稿指出，多功能靶場及綜合體技館完工後，每日約有200名員警前往訓練，訓練員警也會至商店街購物、用餐，在警察沒有訓練活動的日期，靶場也會開放停車場辦理活動，與地方共創雙贏。

對於議員帶頭抗爭，方野也反問：「請問警察被突襲的時候，議員們在哪？有沒有站出來支持警察用槍？」他以本月桃園警局到新竹縣追捕嫌犯時，員警的右肩就遭子彈貫穿為例，呼籲大家體諒警察執法不簡單，也提醒政治人物對於警察權益應該「多一些行動，少一些口水」，給予警察訓練用槍的環境，才能提升治安。