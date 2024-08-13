挺柯網紅失望透了！　「很多錯誤越來越詭異、難以解釋」

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨深陷2024年大選政治獻金登載不實的疑雲，即便主席柯文哲昨日親上火線召開記者會釋疑，爭議仍未解。對此，挺柯網紅「大媽老司機 JuJu Driver」大表失望，更直言「很多的錯誤，越來越詭異越來越難以解釋，更是越來越難以想像。」

挺柯網紅「大媽老司機 JuJu Driver」今（13）日在臉書粉專發文表達失望之情，並質疑柯文哲的決策能力。她在文中強調，「KP」是指Keep Promises，而不是Ko Professor（柯P）的簡稱。

她提到，經過一整天一夜的思考，對於民眾黨近期頻頻出現的決策錯誤感到困惑，想著到底是怎麼會犯這樣超級低級的錯誤？

▲柯文哲直播道歉：讓支持者焦慮很慚愧。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

「大媽老司機 JuJu Driver」表示，回憶起10年前柯文哲初出茅廬時，即便失言不斷，她仍堅信「天佑柯文哲」，甚至多次開玩笑說是自己在背後祈禱。然而，幾年下來，很多的錯誤越來越詭異、越來越難以解釋，更是越來越難以想像。

「怎麼會這麼衰遇見這樣兩光的會計師？然後留下更多還沒有解釋的疑問？」她進一步指出，自己已不再關心誰應該被信任，現階段更專注於如何推廣自己的品牌產品，與家人和睦相處，並過著自己想要的生活。

