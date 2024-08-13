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日本職人打造「抹茶、巧克力鳳梨酥」每顆150元　家樂福限量開賣

▲▼家樂福NAKERY邀請日本烘焙職人小山進合作，打造大師級鳳梨酥。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福NAKERY邀請日本烘焙職人小山進合作，打造大師級鳳梨酥。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為迎接中秋節，家樂福邀請日本烘焙大師小山進與NAKERY品牌合作，使用台農17號金鑽鳳梨，打造3種口味鳳梨酥，包括原味、抹茶、巧克力，並由世界麵包冠軍吳寶春師傅輔助代工生產，可說是大師級鳳梨酥！6入裝售價899元，等於一顆約150元，首波即日起至8月21日每日限量240盒在家樂福新店店開賣，8月21起全台各分店每日限量600盒開賣。

▲▼家樂福NAKERY邀請日本烘焙職人小山進合作，打造大師級鳳梨酥。（圖／記者林育綾攝）

▲日本烘焙大師小山進與NAKERY品牌合作，使用台農17號金鑽鳳梨，打造3種口味鳳梨酥，包括原味、抹茶、巧克力。（圖／記者林育綾攝）

為了將鳳梨酥提升新層次，家樂福與日本甜點職人小山進合作，他曾5次獲得日本《電視冠軍》甜點大師、9次法國巧克力C.C.C.評鑑的巧克力大師殊榮，是日本頂尖烘焙達人。今年5月家樂福特邀小山進參訪台灣產地農產品，過程中特別對台農17號金鑽鳳梨留下深刻印象。

小山進也透露，鳳梨酥是台灣的經典名產，接到邀請時他自己也十分意外，後來決定以在地的食材，研發不同於台灣的傳統鳳梨酥，利用金鑽鳳梨果肉細嫩、甜度飽滿的特性，搭配馬達加斯加波本種香草、京都森半抹茶粉、台灣妮娜92%巧克力等特選食材，開發出原味、抹茶、巧克力3種不同口味的鳳梨酥。

▲▼家樂福NAKERY邀請日本烘焙職人小山進合作，打造大師級鳳梨酥。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福表示，此波可說是「雙大師合作」，小山進傳授技術後，由世界麵包冠軍吳寶春師傅輔助代工生產。（圖／記者林育綾攝）

家樂福表示，NAKERY鳳梨酥禮盒，可說是「雙大師美味傑作」，今年6月家樂福烘焙團隊旅日向小山進師傅學習及技術轉移，後續由世界麵包冠軍吳寶春師傅輔助代工生產，等於是大師級的鳳梨酥。

家樂福商品部生鮮採購協理孔清沐表示，家樂福NAKERY裸焙坊以無添加、透明的生產理念，深受顧客喜愛，以此契機獲得日本知名的甜點職人小山進師傅親睞，再次為古早味的鳳梨酥賦予全新的定義，延續傳承手法，並注入新思維，不走甜膩的路線，更追求原生鳳梨的滋味，讓每口都能口齒留香，此次合作的獨家新品「NAKERY鳳梨酥禮盒」，有信心成為消費者喜愛的口袋名單。

▼翻轉古早味鳳梨酥，注入新思維，推出原味、抹茶、巧克力口味。（圖／記者林育綾攝）

▲▼家樂福NAKERY邀請日本烘焙職人小山進合作，打造大師級鳳梨酥。（圖／記者林育綾攝）

▲▼家樂福NAKERY邀請日本烘焙職人小山進合作，打造大師級鳳梨酥。（圖／記者林育綾攝）

▲▼家樂福NAKERY邀請日本烘焙職人小山進合作，打造大師級鳳梨酥。（圖／記者林育綾攝）

「NAKERY鳳梨酥禮盒」將分為兩個波段上架，首波即日起至8月21日，每日限量240盒在家樂福新店店開賣；第二波自8月21日起在全台家樂福量販分店，每日限量600盒上架。

▲▼家樂福NAKERY邀請日本烘焙職人小山進合作，打造大師級鳳梨酥。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福NAKERY邀請日本烘焙職人小山進合作，打造大師級鳳梨酥，獨家限量販售。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，ETtoday近來攜手9大知名鳳梨酥品牌，推出獨具創意的《ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒》，此次聯名禮盒除了邀請有「甜點界香奈兒」美譽的法朋之外，還有高女婿、吳寶春、三萩茶會、山腳傳奇、樂米工坊、陳允寶泉、深緣及水和不二緻果，一次就能品嚐9家不同風味鳳梨酥。

▲《ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒》。（圖／策展小組攝）

>>九款鳳梨酥詳細介紹請點此<<

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