　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

同事密謀害加班！吃貨小編開箱ETtoday鳳梨酥禮盒嚇傻：有九種口味

文／SuperMM

作為《ETtoday新聞雲》資深員工加上10年胖了40公斤的吃貨，凡舉公司舉辦過的「乾拌麵王爭霸戰」、「料理之王試吃環節」等等，只要有任何關於「吃」的環節，不管是什麼內容，公司的所有人一定會在第一時間想到我的存在。

在上禮拜，我的LINE訊息突然傳出了「ETtoday推出獨特的鳳梨酥聯名禮盒」，同事更留下一句話，「麻煩幫忙試吃寫一下心得」，讓我頓時寒毛顫動，原因無他，就是因為新聞業只要吃了鳳梨酥，就會「旺到燒起來」的都市傳說，當我經過了一星期緩和我的情緒，到達公司打開禮盒後，更發現一個驚人事實，就是裡面「有九顆、居然有九顆！！！！！！！」

>>ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒購買表單點此<<

>>九款鳳梨酥詳細介紹請點此<<

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼9款鳳梨酥一次帶走，更可以享受「旺來九重天的滋味」。（圖／SuperMM攝）

▲▼ 鳳梨酥

相信很多行業都會有屬於自己的行規，像是很多職業忌諱「芒果」、航空業不吃「醉雞」，作為新聞業，最忌諱的就是「鳳梨」，就是因為害怕新聞旺到燒起來，而新聞旺到燒起來的時候，就是發生的重大事件，因此這樣的狀況自然還是能免則免。

所以當我進到公司，打開禮盒後，卻發現裡面不只有九顆鳳梨酥，還是來自不同9間廠牌的鳳梨酥，內心的波瀾翻起，已經猶如台北橋的機車瀑布久久不能停止，我第一個直覺就是

「陰謀，這一定是同事想要讓我加班到不能休息的陰謀！！」
「我的艾爾登法環DLC還沒通關！！！魔獸成群也還沒有刷出剎雅！！！活俠傳才刷出小師妹結局！！！」

但我定神細視，卻發現這一盒鳳梨酥與其他鳳梨酥不一樣，居然集結9個品牌之大成，集合在小小的禮盒當中，不只有「甜點界香奈兒」美譽的法朋之外，還有高女婿、吳寶春、三萩茶會、山腳傳奇、樂米工坊、陳允寶泉、深緣及水和不二緻果，對於一個吃貨來說，真的是太過分了！

▼禮盒裡面共有9種不同品牌的鳳梨酥，對於想要嚐鮮各種口味的吃貨們尤為適合。

▲▼ 鳳梨酥

因為自己本身就屬於雖然很愛吃，但就喜歡吃一小口，能夠嚐鮮越多口越多好的人，所以在打開後對於9種品牌集合在一起的設計感到很驚喜，像是有螞蟻人最愛的「不二致果傳統鳳梨酥」，咬下去就可以直接用糖分歡慶週末的帶來；也有像是我自己最愛的「高女婿抹茶鳳梨酥」，打開包裝時就可以聞到微微的抹茶香從外皮上竄出，仔細聞後還混雜著鳳梨酥的酸味，咬下去的外皮也是恰到好處，不會太過厚重到整個口水都被吸乾，甜酸的滋味在口中就像待在冷氣房的夏天一樣舒爽，對於吃貨來說完全是零負擔的甜點選擇。

當然還有其他很多知名品牌，像是重現50年代酸甜滋味，吳寶春的「無嫌鳳梨酥」；還有年銷5千盒的三萩茶會「茶香鳳梨酥」，讓擁有選擇障礙的人完全免煩惱，只要帶一盒走就能一次滿足所有願望。

▼高女婿抹茶鳳梨酥最深受我喜歡，微微的抹茶味加上不甜的內餡，咬下去完全無負擔。

▲▼ 鳳梨酥

▼三萩茶會「茶香鳳梨酥」也是許多喜歡茶香的民眾喜好的口味。

▲▼ 鳳梨酥

當然，除了自己享用外，還建議你可以捎上一盒給朋友們「驚喜」，就像國中時老師總會播阿甘正傳一樣，告訴你的朋友

「人生就像一盒鳳梨酥，你永遠不知道會嚐到什麼口味」（Life was like a box of pineapple cake,  You never know what you're gonna get.）

讓他一起與ETtoday九宮格鳳梨酥共舞，享受最酸甜、最旺的感受。

>>ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒購買表單點此<<

▼嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒現正販售中。

▲▼ 鳳梨酥

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報
快訊／15張發票中千萬　明細全公布
快訊／周天成打趴日本一哥！挺進8強　對手苦笑丟拍
im.B案宣判！大帳房顏妙真變裝「跑給記者追」　正臉意外曝光
賴清德新聘「98歲舅舅」任總統府資政　余天任國策顧問
周天成抗癌完　34歲3度叩關奧運「小組第1晉級」網跪：帥爆了
快訊／對流旺盛！10縣市大雨特報　下到入夜
人事案「卡」立院！考試院3場國考將受影響　衝擊3萬國考生權益
快訊／83萬人嗨翻！00929月配0.18元　年化分配率11

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報

戴資穎負傷出戰！醫揭「羽球常見傷害」：頂尖選手也無法避免

鬼門開前「連燒3宮廟」」！民俗專家曝3原因警告：甲辰龍年要小心

遭批「只調閱監視器」縱放狼師　教育局長認疏失：同理心不足

交通部修法補助台灣好行　乘車空間、訂票系統全升級

想增重就要多吃！營養師分享「健康增重」7大撇步

台灣羽球超強！她驚問「20年前做對什麼」　2關鍵曝光

快訊／對流旺盛！10縣市大雨特報　下到入夜

台鐵8／2全面復駛　南橫明霸克露橋8月中搶通

父親節求職抽氣炸鍋爸氣十足　「矽品精密」親臨招募125職缺

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

李珠珢太可愛！動力火車都融化　尤秋興大跳「三振舞」..補妝也重現XD

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報

戴資穎負傷出戰！醫揭「羽球常見傷害」：頂尖選手也無法避免

鬼門開前「連燒3宮廟」」！民俗專家曝3原因警告：甲辰龍年要小心

遭批「只調閱監視器」縱放狼師　教育局長認疏失：同理心不足

交通部修法補助台灣好行　乘車空間、訂票系統全升級

想增重就要多吃！營養師分享「健康增重」7大撇步

台灣羽球超強！她驚問「20年前做對什麼」　2關鍵曝光

快訊／對流旺盛！10縣市大雨特報　下到入夜

台鐵8／2全面復駛　南橫明霸克露橋8月中搶通

父親節求職抽氣炸鍋爸氣十足　「矽品精密」親臨招募125職缺

哈尼雅葬禮「數千人夾道致哀」！　伊朗宣布全國哀悼3天

王齊麟奧運「躺地回擊」太神掀議！　釣出女友放閃回：他就小屁孩

2醫生「都愛上正妹護理師」醫院上演全武行！　1人被打進ICU

快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報

網購多1步驟現賺！7-11限時7天「取貨送7元」　即起擴大點數折抵

英6旬翁「遭遊民推下鐵軌」！列車進站中　英勇路人秒衝救人

戴資穎負傷出戰！醫揭「羽球常見傷害」：頂尖選手也無法避免

海邊大屠殺！男冷臉駕駛吉普車　「高速輾斃25隻海鷗」畫面曝光

「你抓不到底部的」！專家認囤房稅2.0影響有限：想自住別再觀望

鬼門開前「連燒3宮廟」」！民俗專家曝3原因警告：甲辰龍年要小心

約旦男「咩咩叫」與羊對話　牠淡定叫一聲回應：笑啥？

生活熱門新聞

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

戴資穎戰敗淚崩！轉播球評1反應　「真實身分」逼哭球迷

高血壓注意了　經典小吃一碗鈉含量就爆

4所大學「明起永遠下課」！898名學生已安置他校

上屆2金4銀6銅「台灣剩哪些能奪牌？」　PTT狂呼

最美檢察官曬豐胸美照　「我很滿意」

偷用氣象武器30分鐘？氣象署雷達捕捉「台灣領域展開」

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

妹子飛日本3度被攔！安檢傻問：我很可疑？

南霸天人氣女神「官宣」拿mic男　男主角說話了

Joeman談大麻風波片「做1事」　大票怒批噁

24小時超商唱空城！大夜店員道歉啟事爆熱議

更多熱門

相關新聞

全台必吃9大鳳梨酥懶人包

全台必吃9大鳳梨酥懶人包

中秋最旺最狂最適合拿來送禮的鳳梨酥禮盒來啦！ETtoday攜手9大知名鳳梨酥品牌，推出獨具創意的《ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒》，此次聯名禮盒除了邀請有「甜點界香奈兒」美譽的法朋之外，還有高女婿、吳寶春、三萩茶會、山腳傳奇、樂米工坊、陳允寶泉、深緣及水和不二緻果，一次就能品嚐9家不同風味鳳梨酥。

主播開箱「外面買不到的法朋鳳梨酥」！

主播開箱「外面買不到的法朋鳳梨酥」！

評比9家鳳梨酥！我的第1名是「國宴伴手禮」

評比9家鳳梨酥！我的第1名是「國宴伴手禮」

ETtoday獲銀響力新聞獎 　「偏鄉在宅醫療」得網路類即時新聞優選

ETtoday獲銀響力新聞獎 　「偏鄉在宅醫療」得網路類即時新聞優選

台灣最強伴手禮是什麼？網點名它

台灣最強伴手禮是什麼？網點名它

關鍵字：

鳳梨酥ETtoday

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒　19人中200萬大獎

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

更多

最夯影音

更多

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面