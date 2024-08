同事密謀害加班！吃貨小編開箱ETtoday鳳梨酥禮盒嚇傻：有九種口味

文/SuperMM

作為《ETtoday新聞雲》資深員工加上10年胖了40公斤的吃貨,凡舉公司舉辦過的「乾拌麵王爭霸戰」、「料理之王試吃環節」等等,只要有任何關於「吃」的環節,不管是什麼內容,公司的所有人一定會在第一時間想到我的存在。

在上禮拜,我的LINE訊息突然傳出了「ETtoday推出獨特的鳳梨酥聯名禮盒」,同事更留下一句話,「麻煩幫忙試吃寫一下心得」,讓我頓時寒毛顫動,原因無他,就是因為新聞業只要吃了鳳梨酥,就會「旺到燒起來」的都市傳說,當我經過了一星期緩和我的情緒,到達公司打開禮盒後,更發現一個驚人事實,就是裡面「有九顆、居然有九顆!!!!!!!」

▼9款鳳梨酥一次帶走,更可以享受「旺來九重天的滋味」。(圖/SuperMM攝)



相信很多行業都會有屬於自己的行規,像是很多職業忌諱「芒果」、航空業不吃「醉雞」,作為新聞業,最忌諱的就是「鳳梨」,就是因為害怕新聞旺到燒起來,而新聞旺到燒起來的時候,就是發生的重大事件,因此這樣的狀況自然還是能免則免。

所以當我進到公司,打開禮盒後,卻發現裡面不只有九顆鳳梨酥,還是來自不同9間廠牌的鳳梨酥,內心的波瀾翻起,已經猶如台北橋的機車瀑布久久不能停止,我第一個直覺就是

「陰謀,這一定是同事想要讓我加班到不能休息的陰謀!!」

「我的艾爾登法環DLC還沒通關!!!魔獸成群也還沒有刷出剎雅!!!活俠傳才刷出小師妹結局!!!」

但我定神細視,卻發現這一盒鳳梨酥與其他鳳梨酥不一樣,居然集結9個品牌之大成,集合在小小的禮盒當中,不只有「甜點界香奈兒」美譽的法朋之外,還有高女婿、吳寶春、三萩茶會、山腳傳奇、樂米工坊、陳允寶泉、深緣及水和不二緻果,對於一個吃貨來說,真的是太過分了!

▼禮盒裡面共有9種不同品牌的鳳梨酥,對於想要嚐鮮各種口味的吃貨們尤為適合。



因為自己本身就屬於雖然很愛吃,但就喜歡吃一小口,能夠嚐鮮越多口越多好的人,所以在打開後對於9種品牌集合在一起的設計感到很驚喜,像是有螞蟻人最愛的「不二致果傳統鳳梨酥」,咬下去就可以直接用糖分歡慶週末的帶來;也有像是我自己最愛的「高女婿抹茶鳳梨酥」,打開包裝時就可以聞到微微的抹茶香從外皮上竄出,仔細聞後還混雜著鳳梨酥的酸味,咬下去的外皮也是恰到好處,不會太過厚重到整個口水都被吸乾,甜酸的滋味在口中就像待在冷氣房的夏天一樣舒爽,對於吃貨來說完全是零負擔的甜點選擇。

當然還有其他很多知名品牌,像是重現50年代酸甜滋味,吳寶春的「無嫌鳳梨酥」;還有年銷5千盒的三萩茶會「茶香鳳梨酥」,讓擁有選擇障礙的人完全免煩惱,只要帶一盒走就能一次滿足所有願望。

▼高女婿抹茶鳳梨酥最深受我喜歡,微微的抹茶味加上不甜的內餡,咬下去完全無負擔。



▼三萩茶會「茶香鳳梨酥」也是許多喜歡茶香的民眾喜好的口味。



當然,除了自己享用外,還建議你可以捎上一盒給朋友們「驚喜」,就像國中時老師總會播阿甘正傳一樣,告訴你的朋友

「人生就像一盒鳳梨酥,你永遠不知道會嚐到什麼口味」(Life was like a box of pineapple cake, You never know what you're gonna get.)

讓他一起與ETtoday九宮格鳳梨酥共舞,享受最酸甜、最旺的感受。

▼嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒現正販售中。