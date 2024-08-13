▲中華美術家協會首次聯展，齊聚彰化八卦山大佛風景區 。（圖／中華美術家協會提供）

記者陳弘修／台北報導

彰化八卦山大佛風景區是一所人文薈萃藝術繁盛發展的聖地，董事長張世良除了全力推動大佛風景區修護與風華再現，同時也全心推展藝術團體的邀請展覽。 今年三月底剛成立的中華美術家協會近日假風景區舉辦協會聯展與會員書畫藝術的會內比賽活動，吸引了許多對藝術與人文的民眾參加，張世良也期勉藝術家能以畫教化人心，發揮藝術美學對於世代相傳的影響力。

中華美術家協此次舉辦的比賽是少數國際大型的團體與協會組織才會規畫的會內賽活動，協會會長王海峰也是國際知名的畫馬名家，其書畫畫風揉合中西畫法，畫馬功力堪稱一絕，甚至被藝術界譽為「天馬王子」、徐悲鴻之後的現今第一人。

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這次畫展在開幕前也特別邀請七個國內知名的藝術團體理長擔任本會首次會內賽評審，包括中華天馬世界書畫會理事長王慶海、台灣硬筆書法藝術協會理事長楊靜江、中華詩詞藝術協會理事長謝明輝、藝術夢想家文創協會理事長李黃婷婷、臺灣硬筆書法協會理事長許旗成、中國澹寧書法學會理事長林慧怜、霧峰林家宮保第國藝術中心總會長林品陞。

主辦單位八卦山大佛風景區管理處張世良董事長在開幕致詞時表示，本次開幕儀式參與人數為歷年來之冠，他勉勵藝術家能以畫教化人心，也相當肯定藝術美學對於世代相傳的影響力。

對於張世良頒贈展覽證書給於中華美術家協會，中華美術家協也回贈感謝狀。協會會長王海峰也表示，協會未來的方向就是跨足國際、超越國界，讓所有的藝術創作者透過交流提昇，進而能走進國際。

本次首屆的藝術作品大賽獎項得獎名單，金牌由來自彰化地區梁仁川奪得，其作品為漂流木再造創作工藝，取名「永恆、小鹿與蝶」；銀牌得主二位、分別是羅慧與許子凡，羅慧獲獎作品「八仙過海」蝦作靈活靈現，許子凡作品則為「陋室銘」對聯，佈局與設計也展現出藝術多元的風格。

另外，銅牌有四位獲獎者，第一位是徐健麟，作品「吟詩圖」，一首詩與福氣財神的結合，令人感受滿滿的喜氣。第二位林櫻櫻的烙畫「萬里長城」，第三位吳龍寶的「幸福大吉」，以吉祥雞呈現幸福人生，第四位銀牌得主是來自北部的吳培基，作品是小楷「心經」創作。